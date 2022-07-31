Подростки всё чаще становятся жертвами вымогателей в Интернете

Подростки всё чаще становятся жертвами мошенничества и агрессии в социальных сетях

В Квебеке за первую половину 2022 года зафиксировано больше случаев вымогательства денег у подростков при помощи соцсетей, чем за весь предыдущий год.

Все знают, что подростки гораздо более активны в социальных сетях, чем умудрённые опытом взрослые. И поэтому сегодня всякого рода проходимцы делают упор именно на подростков, стремясь на них заработать. Никакими методами преступники не гнушаются – от прямого вымогательства до изощрённых обманов.

Мало кто из взрослых сегодня клюет на так называемые “нигерийские письма”, в которых некий добрый человек предлагает миллионы долларов, потому что ваша фамилия совпала с фамилией почившего в бозе миллиардера или просто потому, что ваше лицо благодетелю понравилось. А вот подростки на такие уловки клюют. И пытаются сохранить в тайне поступающие предложения, свято веря в то, что завтра у них на счёту появятся миллионы… Другие завязывают “тёплые отношения” с неизвестной девушкой, которая влюбляется, но вот бабушка у неё больна, операция нужна, пришли 200 долларов, я потом обязательно отдам… (операция будет неудачна, потребуется ещё 1000 и т.д.) Да все мы знаем о бесхитростных способах…

Если бы всё ограничивалось такими простейшими методами, было бы ещё полбеды… Но способы вымогательства становятся всё более изощрёнными.

Девушке из Квебека, проживающей в Сорель-Трейси некая дама сделала предложение о покупке её фотографии для каких-то нужд, связанных с киноиндустрией. За право пользования фотографий дама обещала заплатить, а для этого нужен банковский счёт получателя и доступ к нему. Любой взрослый понял бы, что речь о явном мошенничестве. Девшука 15 лет без опаски дала номер счёта, который открыли ей родители, и каким-то образом грабитель обошёл все преграды и снял сумму.

Другой случай начался точно так же, и был прислан чек на имя получателя. Чек оказался не обеспеченным, за попытку его окэшить банк взял, как обычно, небольшой штраф, после чего девушка стала получать угрозы – мол, из-за неё человек заплатил штраф, теперь возвращай в десять раз больше, иначе мы тебя достанем, у нас руки длинные…

Любое действие подрстока в соцсетях – любая фраза, высказанная по отношению к школе, учителю, дирекции, оценки уровня преподавания и т.д. может тут же вызвать резкую реакцию вымогателей, которые тут же начинают угрожать “разоблачить виновника перед учителем”, если тот не заплатит выкуп.

Иногда начинаются жёсткие угрозы, вплоть до угроз расправы.

Если во всём Квебеке в 2021 году были зарегистрированы 361 случай попытки вымогательства или мошенничества, то в этом году до начала июля таких случаев было уже 364! Возможно, впрочем, количество случаев не увеличилось в два раза, а просто уведомлять полицию стали чаще, что и правильно.

Но родителям предлагается и рекомендуется проводить разъяснительные беседы, стараться учить детей отличать поддельные сайты от настоящих, приводить примеры попыток мошенничества. Никакому подростку не понравится контроль над его присутствием в сети, но в той или иной мере такой контроль необходим, дабы избежать финансовых потерь и душевных травм.

Конечно, вместо сидения в соцсетях подростку лучше было бы книжку почитать, но это уже из области фантастической мечты.