Рынок жилья: охлаждение, коррекция или больше возможностей?

Крупнейший банк Канады понизил свой прогноз по рынку жилья и теперь прогнозирует “историческую коррекцию”, худшую, чем любой национальный спад, наблюдавшийся в этой стране за последние 40 лет.

Стремительный рост инфляции поставил Банк Канады на курс агрессивного повышения, что приведет к снижению процентной ставки до ограничительных уровней к осени, написал помощник главного экономиста РБК Роберт Хог в отчете, опубликованном в пятницу.

“Это отодвинет больше покупателей на второй план, особенно в Британской Колумбии и Онтарио, где доступность крайне ограничена”, – сказал он.

Теперь РБК ожидает, что продажи жилья упадут почти на 23% в этом году и на 15% в следующем году, а национальные базовые цены упадут более чем на 12% от пика до минимума ко второму кварталу 2023 года.

По словам Хога, падение продаж жилья на 42% по сравнению с пиком в начале 2021 года превысит снижение, наблюдавшееся в течение последних четырех национальных спадов. В 1981-82 годах и снова в 1989-1990 годах продажи упали на 33%; они упали на 38% в 2008-09 годах и на 20% в 2016-2018 годах.

По его словам, снижение цен на 12% к началу 2023 года станет самой резкой коррекцией за последние пять спадов на рынке жилья.

Коррекция на рынке жилья впервые начала проявляться, когда Банк начал повышать ставки в марте, но повышение на 100 базисных пунктов 13 июля – повышение, которое привело к тому, что переменные ставки оказались в пределах видимости фиксированных ставок, – ускорит охлаждение, сказал Хог.

РБК ожидает, что процентная ставка Банка достигнет 3,25% к октябрю — “большой кусок для заемщиков, который испортит или задержит планы по приобретению жилья для многих покупателей”.

Самые дорогие провинции, Онтарио и Британская Колумбия, станут эпицентром коррекции, говорит Хог. РБК прогнозирует, что перепродажи жилья в Британской Колумбии и Онтарио упадут на 45% и 38% в 2022 и 2023 годах соответственно, а цены упадут более чем на 14% с квартального пика до минимума. Спад будет соперничать со спадом, который наблюдался в Онтарио в начале 1990-х годов, когда продажи упали на 41%, а цены – на 15%, но это не так плохо, как то, что пережила Британская Колумбия в начале 1980-х годов, когда продажи упали на 62%, а цены – на 27%, сказал Хог.

Более доступные районы страны должны жить лучше. Хотя ожидается, что продажи упадут более чем на 20% по сравнению с рекордными уровнями во всех других провинциях, кроме Онтарио и Британской Колумбии, цены могут оказаться более устойчивыми. РБК ожидает, что к первой половине 2023 года цены упадут менее чем на 3% в Альберте и Саскачеване и на 5-8% в большинстве других провинций.

В Квебеке, по прогнозам РБК, продажи жилья упадут на 16,8% к концу 2022 года и на 6,1% в 2023 году. Ожидается, что к концу 2022 года цены будут на 7,5% выше, чем годом ранее, а затем снизятся на 5,1% в 2023 году.

Но хотя экономисты РБК предсказывают “историческую коррекцию”, они не видят обвала на рынке жилья.

Скорее, они утверждают, что этот спад следует рассматривать как “долгожданное охлаждение” после двухлетнего ажиотажа покупок, который сделал домовладение недоступным для многих канадцев.

РБК ожидает, что коррекция завершится в первой половине 2023 года, хотя нельзя исключать более резкого и продолжительного спада.

“Прочные демографические основы (включая стремительный рост иммиграции) и низкая вероятность чрезмерного строительства должны удержать рынок от скатывания в смертельную спираль”, – написал Хог.

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