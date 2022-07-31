Потерял сознание и 5 тысяч долларов: очередные сюрпризы канадских авиакомпаний

А ещё пассажиры месяцами ждут свой багаж после авиаперелётов.

Канадец Шон Мехта с семьёй возвращались в Торонто из отпуска в Испании. 10 июля, стоя в очереди на посадку в самолёт в аэропорту Барселоны, мужчина почувствовал недомогание.

“Мы заходили в самолёт в числе последних. Меня одолели головокружение и тошнота. Я потерял сознание”, – рассказал канадец.

Мужчина получил первую помощь. В том числе ему дали кислород, что, по словам пострадавшего, заметно ему помогло.

Семья пошла на посадку и через несколько мгновений в самолёт зашли испанские парамедики.

Местные врачи приняли решение, что пассажир в состоянии лететь домой.

Сам же Мехта признал, что его недомогание могло быть связано с недавним круизом на океанском лайнере.

Однако немного позже к семье подошла стюардесса и сообщила, что мужчина не может лететь и должен покинуть самолет как можно быстрее. Несмотря на то, что мужчина появил желание вернуться домой, а медики аэропрта заявили, что страшного в ситуации ничего нет.

“К нам подошла стюардесса и заявила, что пилот не готов нас везти, – жалуется турист. – Они сказали: “Если вы не уйдете, мы выпроводим вас из самолета”!”

Информация о симптомах пассажира была передана в MedAire, компанию, которая специализируется на медицинской помощи и поддержке путешествий.

“Проанализировав ситуацию и посоветовавшись с капитаном, MedAire пришла к выводу , что пассажир действительно не должен лететь. Вскоре после этого прибыли парамедики и взяли на себя уход за пациентом”, — сказала представитель Air Transat Мари-Кристин Пулио.

Мехте ничего не оставалось, кроме как отправить 12-летнюю дочь домой со своими родителями, а самому вместе с женой остаться в Европе.

По словам пассажира, сначала они были уверенны, что авиакомпания Air Transat предоставит им билеты на другой рейс, проведет повторный медицинский осмотр и при необходимости позаботится о потребностях в еде и жилье.

Согласно веб-сайту Air Transat, если пассажиру отказано в посадке по причинам, не зависящим от авиакомпании, в том числе из соображений безопасности, Air Transat бесплатно предложит еду и напитки, доступ к средствам связи, проживание в гостинице и наземный транспорт.

Однако пару просто проводили к выходу из аэропорта. Мужчина сказал сопровождающим, что не представляет, что делать дальше. В ответ на это им дали телефон горячей линии Air Transat в Монреале и сообщили, что больше ничем не могут помочь. В Монреале на тот момент было ранее воскресное утро, и соответственно никто не собирался решать их вопросы.

Отчаявшись, турист набрал своего агента. Тот помог паре забронировать отель и взять билеты на ближайший рейс в Торонто. Ближайший самолёт Air Transat вылетал через несколько дней, поэтому паре пришлось лететь Air Canada. Билеты обошлись в 5000 долларов.

“В тот момент, когда меня сняли с рейса, мне казалось, что я не существую и не имею значения для Air Transat. Я никогда не чувствовал себя таким ничтожным”, — сказал он.

Авиакомпания отказывается от какой-либо компенсации и добавляет, что “пассажиры, которым отказано в посадке по медицинским причинам, должны связаться со своей страховой компанией для покрытия любых расходов на проживание или проезд”.