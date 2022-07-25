Неразбериха в аэропортах продолжается: канадцы ждут свой багаж неделями и даже месяцами

Туристы уже делятся полезными советами, как отследить свой чемодан.

Более 70 дней пара пассажиров авиакомпании WestJet ждёт возвращения своей “блудной сумки”.

Кэтрин Робертс и ее Боб Сейлз решили отметить свое 70-летие на круизе в Ирландии. В мае они вылетели из Виннипега в Дублин с пересадкой в Торонто. Их первый самолёт прилетел с задержкой и им пришлось перебронировать второй рейс. В конце концов они добрались в пункт назначения, в отличии от их багажа. Им пришлось купить новую одежду и белье, прежде чем отправиться в круиз. И хотя они отлично провели время на корабле, “потерянный багаж был черным облаком” нависшим над головой женщины.

Пара потратила на покупку новой одежды около 3500 долларов. Сумма получилась такой большой из-за того, что первый день их путешествия выпал на воскресенье и все магазины были закрыты. Необходимые вещи можно было купить только в дорогих туристических магазинах.

“Это было ужасно. Никакие деньги не смогут заменить это”, — сказал Сейлз. Тем не менее, пара написала жалобу в авиакомпанию с требованием компенсации. Пострадавшие приняли решение обращаться в суд мелких тяжб, если не получат ответ в ближайшее время.

“Я просто надеюсь, что когда мы проведем этот день в суде, мы получим справедливое слушание. Хочется верить, что авиакомпании не отправят своих адвокатов с Бэй-стрит, чтобы драться с парой 70-летних и переиграть нас”, — сказал Сейлз.

В похожей ситуации оказались и жители Суррея, Британская Колумбия. Саймон Кримп с 12-летним сыном летели из Ванкувера в Лондон. Air Canada также потеряла их сумку. Как и пожилой паре из Манитобы, им пришлось покупать всю одежду в магазинах для туристов. Они потратили на это около 3000 долларов, а также потеряли день, выделенный для осмотра достопримечательностей. Авиакомпания до сих пор не вернула им сумку, хотя прошло уже больше месяца. Они обратились в авиакомпанию с требованием компенсации.

Житель Реджайны Дэн Маклин с маленькой дочерью отправилась в Сидней, Новая Шотландия, через Калгари и Торонто. Их багаж и автокресло не нашлись в конечном пункте назначения. Он спросил, когда прибудут его сумки, однако от персонала “практически не было указаний”.

“По шкале от одного до десяти я бы поставил обслуживанию клиентов WestJet ноль, — сказал Маклин. – Персонал конечно был вежлив. Но это была просто массовая болтовня. Вы спрашивали одного человека в службе поддержки, получали один ответ, а потом говорили другому и получали противоположный ответ. Как будто правая рука не знает, что делает левая”

Багаж Маклина в конце концов прибыл в его дом в Саскачеване 21 день спустя. Он пока не собирается требовать компенсацию от авиакомпании, в первую очередь потому, что не потратил огромной суммы на покупку новых вещей.

Что говорят авиакомпании

WestJet заявила, что “стремится сделать все возможное, чтобы доставить опыт WestJet, которого ожидают от нас наши гости. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть пострадавшим гостям их пропавшие сумки”.

Air Canada сообщила, что глобальная авиационная отрасль продолжает сталкиваться с проблемами пропускной способности аэропортов, механическими проблемами с багажными системами, а также проблемами со “сторонними поставщиками таких услуг, как досмотр пассажиров, таможня и аэронавигация”.

В соответствии с Монреальской конвенцией авиакомпании по всему миру по закону обязаны компенсировать путешественникам любые понесенные “разумные” расходы, такие как промежуточные покупки для замены недостающей одежды и других предметов первой необходимости.

Ранее мы писали, на какие компенсации можно рассчитывать, если авиакомпания задержала или потеряла ваш багаж.