Папа Римский в Канаде: где смотреть и где слушать

Понтифик не планирует посещать Камлупс – школу-интернат для детей коренного населения, где было обнаружено огромное захоронение погибших воспитанников.

Папа Франциск прибыл в Канаду с целью покаяния. Оно направлено на примирение с коренными народами из-за роли католической церкви в школах-интернатах. Он посетит Эдмонтон, Квебек и Икалуит.

“Я надеюсь, с Божьей милостью, что мое покаянное паломничество может внести свой вклад в уже предпринятый путь примирения. Пожалуйста, сопровождайте меня молитвой”, — заявил Папа.

В аэропорту Эдмонтона Папу встретили премьер-министр Джастин Трюдо и генерал-губернатор Мэри Саймон, а также другие церковные, коренные и политические деятели. Больше в воскресенье не было запланированных визитов – 85-летний понтифик отдыхал от перелета.

В понедельник утром Папа должен встретиться с оставшимися в живых воспитанниками школ-интернатов со всей Канады в Масквацисе, Альберта на территории школы. Это единственное посещение интерната в маршруте Папы.

Во второй половине дня понтифик вернется в Эдмонтон и встретится с прихожанами и представителями коренных народов в церкви Святого Сердца первых народов. Эта церковь была известна как место, в котором обычно сочетаются католические и местные традиции. Она была недавно была вновь открыта после случайного пожара в 2020 году.

Прямая трансляция будет вестись на канале CTVNews с 18:00 до 19:00 по восточному времени.

Также все визиты Папы будут транслироваться Театрами Гуццо в сотрудничестве с епархией Монреаля.

Отдельно сообщается, что речи понтифика будут проводиться на языки коренных народов. Эти языки были запрещены в католических школах-интернатах.

Во вторник Папа проведет мессу под открытым небом на стадионе Содружества в Эдмонтоне с участием до 65 000 человек. Таким образом будет отмечен праздник Святой Анны, посвященный матери Девы Марии, широко почитаемой фигуре среди коренных католиков. Трансляция будет с 10:30 до 13:00 по восточному времени.

Позднее в Месте паломничества Анны к северо-западу от Эдмонтона пройдет встреча паломников из числа коренных народов со всей Канады и Соединенных Штатов. Трансляция с 18-00 до 19-00.

В среду Папа отправится в Квебек, где встретится с генерал-губернатором Мэри Саймон, премьер-министром Джастином Трюдо, а также с лидерами коренных народов и другими высокопоставленными лицами в Цитадели Квебека.

Стоит отметить, что встречи в Цитадели будут частными.

А вот общественность приглашают посетить программы культурного самовыражения коренных народов на Равнинах Авраама. Билеты не требуются. Папа Римский проедет по Равнинам Авраама на своем Папомобиле и поприветствует публику. Трансляция с 16:00 до 18:30.

В четверг Папа Франциск проведет утреннюю мессу в Национальном храме Святой Анны де Бопре. Месса будет транслироваться на видеоэкранах на Равнинах Авраама, а также в прямом эфире с 11:00 до 13:00 по восточному времени.

Вечером Папа проведет молитву с духовенством в соборе-базилике Нотр-Дам-де-Квебек.

В пятницу пройдут частные встречи в резиденции архиепископа Квебека. Папа встретится с членами Общества Иисуса, религиозного ордена католической церкви, более известного как иезуиты. Затем будет встреча с делегацией, представляющей коренные народы восточной Канады.

Затем Франциск Папа полетит в Икалуит и проведет еще одну частную встречу с выжившими в школе-интернате. После этого посетит бесплатное общественное мероприятие, организованное лидерами инуитов возле местной начальной школы.

Папа Франциск должен вернуться в Рим вечером того же дня.