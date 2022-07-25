Не игнорируйте спасжилеты: за выходные в Квебеке утонуло четверо человек

Также будьте внимательными с огнем в лесу.
Трагедия за трагедией произошла в эти выходные. Четыре человека утонули в разных частях Квебека. Девочка-подросток и трое взрослых мужчин погибли в течение одних и тех же 48 часов.
14-летняя девочка утонула, катаясь на водных горках в Super Aqua Club в Пуэнт-Калюме в 50 км от Монреаля. Аквапарк был закрыт в субботу, в сотрудникам предлагались “услуги поддержки”. Ведется расследование.
Через несколько часов в Лаврентии из водоема достали 28-летнего мужчину. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже скончался от полученных травм.
В тот же день 49-летний мужчина пропал без вести в районе Мориси в Квебеке, купаясь в реке Бастикан. Его тело было обнаружено в воскресенье утром.
Всего через несколько часов была подтверждена смерть ещё одного жителя Квебека.
Мужчина 43 лет был не всплыл после прыжка в воду с тарзанки на пляже Саблон в Сен-Поликарпе. Отмечается, что глубина возле пирса с тарзанкой 2-3 метра. Спасатели максимально быстро достали его из воды и доставили в больницу. Однако он получил серьезные травмы и вскоре скончался.
Генеральный менеджер Квебекского общества спасения жизни Рейнальд Хокинс призвал пловцов быть бдительными, даже если они купаются каждый день.
Он поделился одним важным советом: никогда не плавайте в одиночку.
“50 процентов всех утонувших — независимо от пола, возраста, занятий плаванием или катанием на лодке — были одни, — сказал Хокинс.
Он акцентировал внимание, что ношение спасательного жилета имеет решающее значение, если вы не умеете уверенно плавать.
“Жилет не только для детей. Он для подростков, а также для взрослых“, – добавил менеджер.