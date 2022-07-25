Лего: Квебек не будет ограничивать покупки крупногабаритных автомобилей

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего по-прежнему отказывается запретить покупку внедорожников и пикапов, несмотря на его опасения по поводу глобального потепления.

Во время предвыборного объявления в Монреале на прошлой неделе Лего признал, что “глобальное потепление беспокоит всю планету, и особенно это беспокоит, когда мы думаем о наших детях и внуках”. Но все же он отказался затрагивать вопрос о препятствиях для покупки крупногабаритных автомобилей, несмотря на настойчивые вопросы активистов по этому поводу.

В этом направлении премьер готов говорить только о стимулах для электромобилей, на которые он делает большую ставку.

“У нас есть очень важные стимулы для тех, кто покупает электромобили, — сказал он. — К сожалению, на данный момент сроки доставки большие, но мы продолжим работать над стимулами для людей, чтобы они покупали больше электромобилей”.

В последнее время новые электромобили в основном недоступны. Покупатели оказываются в списках ожидания, которые могут длиться два года и более. Тем временем продажи легких грузовиков — сегмента, в который входят внедорожники и пикапы, — продолжают расти.

Транспорт остается крупнейшим производителем парниковых газов в Квебеке. Согласно отчету, опубликованному в феврале 2014 года председателем управления энергетического сектора HEC Montreal, рост продаж легких грузовиков является основной причиной увеличения выбросов парниковых газов в Квебеке с 2014 года.

Ранее известный как крупнейший потребитель небольших экономичных машин в Северной Америке, Квебек с тех пор переключился на большие, тяжелые, потребляющие большое количество бензина автомобили.

Внедорожники и легкие грузовики, которые в 2011 году составляли около 20,1% автопарка, уже занимают почти 42,2%. Доля экономичных автомобилей в Квебеке упала с 71,3% до 55,1%.

Лего отметил, что в Квебеке все равно самый низкий уровень выбросов парниковых газов в Северной Америке. Это связано в основном с наличием возобновляемой электроэнергии, вырабатываемой плотинами гидроэлектростанций.

Лего напомнил о прогрессе важных проектов в общественном транспорте – в том числе REM и продолжение синей ветки метро. Также есть перспективные проекты на Северном и Южном берегу.

Лего всё ещё не отказывается от цели достижения углеродной нейтральности к 2050 году. “Это то, к чему мы стремимся, и мы надеемся, что наши соседи сделают то же самое”, – резюмировал премьер.