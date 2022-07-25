Небольшой городок в Онтарио терроризирует группа хакеров

Небольшой город Сент-Мэрис, что в Онтарио, подвергся атаке вируса-вымогателя, который заблокировал доступ сотрудникам к внутренним системам и зашифровал практически все данные.

Небольшой городок с населением около 7500 жителей, похоже, стал мишенью известной группы разработчиков вымогательского вируса LockBit. 22 июля на сайте городской администрации появилось сообщение о том, что город стал жертвой вымогательской программы, и были перечислены файлы, которые были похищены и зашифрованы.

В интервью местной газете The Verge мэр Сент-Мэрис Эл Стратди сообщил, что город реагирует на атаку с помощью команды экспертов. “Честно говоря, мы находимся в состоянии некоторого шока”, – сказал Стратди. “Не очень приятно чувствовать себя мишенью, но эксперты, которых мы наняли, определили, в чем заключается угроза, и объясняют нам, как реагировать. Полиция заинтересована и выделила ресурсы на это дело… здесь есть люди, которые работают над этим круглосуточно”.

На скриншотах, размещенных на сайте LockBit, показана файловая структура операционной системы Windows, содержащая каталоги, соответствующие таким муниципальным системам, как финансы, здравоохранение и безопасность, очистка сточных вод, имущественные дела и общественные работы. Городу был дан срок, до которого он должен заплатить за разблокировку своих систем, иначе данные будут опубликованы в Интернете.

Специалисты работающей в сфере кибербезопасности компании Recorded Future посчитали, что в только в июне 2022 года хакерская группировка LockBit провела не менее 50 атак с использованием вирусов-вымогателей. В июле схожей атаке подвергся небольшой американский город Фредерик.