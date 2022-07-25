Папа Римский прибыл в Эдмонтон, столицу Альберты

Папа Франсиск прибыл в Канаду, первый город маршрута – Эдмонтон, столица Альберты

Визит Папы Римского в Канаду начался с посещения Эдмонтона.

Официальный визит Папы Римского в Канаду начался. По прибытии в Эдмонтон Папу встретили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генерал-губернатор страны Мэри Саймон, а также вожди различных организаций, представляющих коренные народы. В ходе подготовки к визиту Папы возникли определённые трения между представителями разных коренных народов, которые снаала не могли придти к согласию о том, представитель какого народа станет первым представшим перед главой Католической Церкви. К тому же, вождь Ассамблеи Коренных народов Квебека-Лабрадора выразил сожеление в связи с тем, что правительство Канады, а не коренные народности стали главными организаторами визита. Как известно, главной целью посещения Канады на сей раз провозглашена задача примирения Католической Церкви с коренными народами Канады. В ходе визита Папа принесёт индейцам (то есть, коренным народам) извинения за отношение священников и монахов к детям коренных народов, обучавшимся в школах интернатах несколько десятилетий назад.

В Эдмонтоне Папу ожидает напряжённая программа – он посетит семинарию, школы, два землячества, где будет выступать и где принесёт извинения за то, что из 150 тысяч школьников, обучавшихся в пансионатах-интернатах (обычная практика во всех странах, где живут кочевые народы и где дети кочевников живут и учатся в интернатах – от СССР до Финляндии, от северо-африканских стран, до стран центральной Африки. Но пока Канада стала единственной страной, где такая практика признана пагубной, а коренным народам назначены миллиардные выплаты за то, что дети учились в интернатах и даже подвергались унижениям, как, впрочем, подвергались и все остальные дети, которым пока выплаты не назначены).

Всего Папа проведёт в Канаде шесть дней и посетит перед возвращением в Италию город Квебек.

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