В Китае разработали аккумулятор, с которым электрокар проедет 10 млн км

Китайская компания Tsinghua представила твердотельный аккумулятор для электрокаров на 20 тысяч циклов зарядки без существенного падения емкости.

Предполагается, что с одним аккумуляторам машина может ездить весь срок эксплуатации. Одна зарядка позволит ей проехать около 500 км, а 20 тысяч циклов зарядки дадут возможность проехать 10 млн км.

В Китае подсчитали, что если исходить из максимального годового пробега такси, равного примерно 200 тысячам километров, то аккумулятор проработает примерно 50 лет.

Все больше автопроизводителей запускают в разработку твердотельные аккумуляторы, которые обладают большей емкостью, чем литий-ионные, и быстрее заряжаются. В 2019 году электрокар с такой батареей построила Toyota, в нынешнем году производство таких ячеек запустил Nissan. Также внедрение батарей с твердым электролитом запланировал Mercedes-Benz.

Другая китайская компания, Svolt Energy, анонсировала твердотельную сульфидную батарею, с которой электромобили смогут проезжать на одной заправке не менее 1000 км. Svolt Energy уже запатентовала более ста разработок, связанных с технологией производства сульфидных батарей. Сроки выпуска таких батарей не уточняются, однако источник говорит о временном диапазоне в два года.