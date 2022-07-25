В Торонто показали, как будет выглядеть самое высокое в мире здание из дерева

Проект 31-этажной жилой высотки в Торонто, которая будет построена из массивной древесины, представила канадская архитектурная студия Icon Architects, 23 июля сообщает Dezeen.

Здание предлагается возвести в центре столицы провинции Онтарио, недалеко от Университета Торонто. Если городские власти одобрят постройку этого сооружения, его высота составит 90 метров, что сделает его самым высоким деревянным сооружением в Северной Америке.

В зависимости от сроков и фактической реализации других проектов, включая 100-метровую башню, спроектированную Шмидтом Хаммером Лассеном для Швейцарии, башня в Торонто может стать самым высоким деревянным сооружением и в мире.

По информации, предоставленной Icon Architects, здание запланировано как жилое. В качестве материала для полов и части ее стен будет использоваться перекрестно-срощенная массивная древесина (CLT), причем исключительно канадского производства.

До этого момента городской совет одобрял деревянное здание высотой максимум 12 этажей. Строительные нормы для подобного типа проектов ещё не утверждены, так что судьба строительства находится под вопросом.