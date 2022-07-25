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Общество Криминал Разыскивается подозреваемый, ограбивший дом в Лавале
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Подозреваемый в ограблении дома.

Разыскивается подозреваемый, ограбивший дом в Лавале

Megan Jorgensen Июл 25, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 196 Просмотров

Полиция Лаваля обратилась к общественности с просьбой оказать помощь в розыске и задержании предполагаемого преступника

Его разыскивает полиция, ограбил дом, вынеся вещей на 60 тысяч долларов.

28 июня этого года, в 13.47, человек, запечатленный на фотографии, взломал дверь и незаконно проник в жилой дом, расположенный в лавальском районе Laval-Ouest (согласно неподтвержденным сообщениям, дверь была открыта, а хозяева дома работали во дворе). Как бы то ни было, подозреваемый проник в дом и украл вещи на общую сумму в 60 тысяч долларов, после чего сел в собственный автомобиль и уехал.

Подозреваемому около 60 лет, у него тёмные редкие волосы, он носит очки, коренаст. Во время ограбления дома на нём были голубые джинсы и безрукавка. Он уехал на автомобиле Мазда пятой модели.

Несмотря, что ограбление произошло вот уже почти месяц назад, у полиции нет никаких данных, которые могли бы помочь найти преступника, поэтому полицейские обращаются к населению с просьбой о помощи.

Те, кто может помочь с опознанием подозревамого, просят позвонить по 911 или же по телефону 450-662-INFO (4636) (упомянуть дело LVL 220628-060).

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