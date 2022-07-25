Покупатели отчаянно ищут дом на свой вкус

Нет, это не мираж, количество домов для продажи действительно сократилось на северном побережье за последний год, и последние данные Профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека (APCIQ) демонстрируют это.

За последние 12 месяцев, закончившихся 30 июня, действующее число зарегистрированных предложений сократилось на 48 % в секторе односемейных домов в агломерации Бе-Комо, которая включает Пуэнт-Лебель, Фаль-о-Оартар, Пуэнт-о-Оартар и Рагено.

За тот же период продажи упали на 9% и составили 243 единицы, но несмотря на снижение, Джеймс Фонг, лицензированный брокер по недвижимости в офисе Re / Max В Бе-Комо, считает, что “243 продажи – все равно хорошо! Сегодня продаж больше, чем в 2017, 2018 и 2019 годах, когда, возможно, было продано 180 домов»,-говорит он.

Что касается цен, то средняя за этот период составила 149 500 долларов, что составляет минимальное снижение на 2 %.

Г-н Фонг предпочитает учитывать среднюю цену, которая, кстати, выросла на 13% за последние пять лет, сообщает APCIQ. Однако брокер видит в этом коррекцию цены продажи, а не выигрыш. « Сегодня мы продаем по той же цене, что и в период с 2011 по середину 2013 года.

Еще одним следствием нехватки недвижимости стало сокращение среднего срока продажи на 55 дней до 85 дней в течение 12 месяцев. « У тебя даже нет времени поставить табличку “Продано”, – иллюстрирует брокер, чтобы продемонстрировать, как все быстро происходит сейчас на рынке недвижимости.

Что касается агломерации Семи Островов, в которую также входят Уашат и Малиотенам, то такая же тенденция наблюдается в отношении низкой доступности и снижения количества сделок.

С 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество домов на одну семью на рынке перепродажи сократилось на 37% до 66, за это время 248 домов сменили владельцев, что на 11% меньше, чем год назад.

Общая картина за второй квартал 2022 года по всему Квебеку показывает, что количество продавцов упало на 5 %, а количество сделок сократилось на 14 %. Средняя цена продажи подскочила на 20% и составила почти 450 000 долларов.