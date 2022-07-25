Нашествие обезьян на юго-западе Японии – десятки человек ранены

В одном из районов Японии разразилась паника из-за невиданного нашествия обезьян, много раненых, включая детей. Армия пытается отстоять район от наступления японских макак. Но пока безуспешно

Обезъяны атаковали Японию, взломали оборону людей и успешно продвигаются к центру города Ямагучи.

Итак, как будто обезъяньей оспы землянам мало, природа решила ударить по людям атакой обезьян и превратить планету Земля в планету обезьян.

Район (префектура) Ямагучи, что на юго-западе Японии, впервые в истории подвергся массовой атаке сотен, если не тысяч обезьян. Не то, чтобы раньше стаи обезъян не причиняли ущерб посевам, не разоряли склады и жилые помещения, не нападали на людей, но таких массовых и частых налётов раньше не было.

С 8 июля по 24 июля в районе было зарегистрировано не менее трёхсот налётов обезьян на человека. Сотни людей покусаны, оцарапаны, а некоторые серьёзно поранились, упав во время попытки скрыться от хвостатых мстителей за поруганную природу.

В воскресенье, 24 июля, обезъяны впервые атаковали людей на их собственной территории – в спальнях и столовых. Несколько человек были покусаны, а в одном случае стая обезъян устроила засаду на четвёртом этаже и серьёзно покусала за руки жиличку, которая вернулась домой.

Власти призвали на помощь армейские части, которые патрулируют район и используют против приматов дротики с успокоительными снадобьями. Против партизанских формирований макак, укрывающихся в лесах на своих хорошо подготовленных базах, используются дроны, хотя их успех проблематичен – сородичи человека поднаторели в маскировке.

В принципе, город и район Ямагучи окружены горами, поэтому обезьяны – частые гости на улицах, но таких массовых нападений район не знал. Город пока сопротивляется, но на грани падения, несмотря на героизм его защитников.

Очевидно, нам, людям, остаётся лишь читать роман “Планета обезъян”, смотреть фильмы той же серии и надеяться на то, что кого-то из нас обезъяны помилуют, когда установят полную власть над планетой. Закат человечества близок! Пока Папа Римский в Канаде, каемся в грехах!

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