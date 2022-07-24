ВОЗ объявил обезьянью оспу глобальной чрезвычайной ситуацией

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Канады выделяет миллион долларов для пострадавших от болезни сообществ.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил в субботу, что расширяющаяся вспышка обезьяньей оспы в более чем 70 странах является “чрезвычайной” ситуацией. Это заявление может стимулировать дальнейшие инвестиции в разработку лечения и усугубить борьбу за дефицитные вакцины.

Глобальная чрезвычайная ситуация — это наивысший уровень опасности ВОЗ. Однако это определение не обязательно означает, что болезнь особенно заразна или смертельна. Аналогичные заявления были сделаны в отношении вируса Зика в 2016 году в Латинской Америке и вспышке лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус принял решение объявить оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией, несмотря на отсутствие консенсуса среди экспертов комитета по чрезвычайным ситуациям агентства здравоохранения ООН. Он заявил что выступает в качестве “разрешителя”. Это был первый случай, когда глава агентства здравоохранения ООН в одностороннем порядке принял такое решение без рекомендации экспертов.

“У нас есть вспышка, которая быстро распространилась по всему миру благодаря новым способам передачи, о которых мы слишком мало понимаем, — сказал Тедрос. – Я знаю, что это был не простой и не прямой процесс, и что существуют разные точки зрения”.

Обезьянья оспа бушевала в некоторых частях центральной и западной Африки в течение десятилетий. Однако ранее она не вызывала крупные вспышки за пределами континента. Болезнь широко распространилась к маю, когда власти обнаружили десятки эпидемий в Европе, Северной Америке и других местах.

В прошлом месяце комитет экспертов ВОЗ заявил, что вспышка обезьяньей оспы еще не является международной чрезвычайной ситуацией. Однако на этой неделе комиссия собралась для переоценки ситуации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, примерно с мая было зарегистрировано более 16 000 случаев оспы обезьян в 74 странах. На сегодняшний день случаи смерти от оспы обезьян зарегистрированы только в Африке, где распространяется более опасная версия вируса, в основном в Нигерии и Конго.

В Африке оспа обезьян в основном распространяется среди людей инфицированными дикими животными, такими как грызуны, в виде ограниченных вспышек, которые обычно не пересекают границы. Однако в Европе, Северной Америке и других местах оспа обезьян распространяется среди людей, не имеющих связи с животными или недавних поездок в Африку.

Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило, что по состоянию на субботу в пяти провинциях – Квебеке, Онтарио, Альберте, Британской Колумбии и Саскачеване, зарегистрирован 681 случай обезьяньей оспы.