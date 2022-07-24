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Новости Новости Канады Сбой в ArriveCAN: путешественники ошибочно получают уведомления о необходимости пройти карантин

Сбой в ArriveCAN: путешественники ошибочно получают уведомления о необходимости пройти карантин

Olga Fedak Июл 23, 2022 Новости Канады, Общество, Происшествия, Путешествия, туризм Оставить комментарий 35 Просмотров

Переживи борьбу за паспорт, чудом попади в самолёт, дождись свой багаж – а затем отправляйся на карантин из-за глупой железки.

Агентство пограничных служб Канады (CBSA) сообщает, что оно обнаружило технический сбой в приложении ArriveCAN. Система ошибочно уведомляла некоторых людей о карантине.

“Этот сбой затронул менее трех процентов пользователей и предварительной версии был связан с устройствами iOS Apple, — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу Министерством общественной безопасности”. Техническое решение проблемы было найдено и реализовано вечером 20 июля.

Приложение является обязательным для всех путешественников, въезжающих в страну. Оно собирает данные о состоянии здоровья пользователей до и после въезда. Даже несмотря на сбой власти заявили, что оно призвано помочь CBSA более эффективно и безопасно обрабатывать путешественников.

CBSA уверяет, что прилагает все усилия, чтобы помочь путешественникам в использовании ArriveCan и соблюдении меняющихся требований. В заявлении также акцентируется внимание, что “именно должностные лица Агентств пограничной службы и общественного здравоохранения, а не приложение, определяют, подпадает ли человек под ковидные ограничения и нуждается ли он в карантине”.

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