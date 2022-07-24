Следите за окурками: лесные пожарные Квебека напоминают об опасности сигарет

Ситуация с лесными пожарами в Квебеке не такая печальная, как в Британской Колумбии, но все нужно быть осторожным.

Примерно 80% лесных пожаров в Квебеке связаны с деятельностью человека. Об этом сообщает Общество предотвращения лесных пожаров Квебека (SOPFEU). Его работники рекомендует людям, выходящим в лес, быть бдительными, особенно курильщикам. С начала сезона SOPFEU выявила 63 пожара, которые, вероятно, были вызваны брошенной сигаретой или другим курительным устройством.

“Важно не выбрасывать окурок из окна автомобиля, — говорят и SOPFEU. – обращение также касается людей, которые отправляются в поход, будь то на квадроцикле или во время прогулки в лесу, и которые не тушат окурки, прежде чем выбросить их”.

В среднем за последние 10 лет из 472 пожаров, которые SOPFEU приходилось тушить каждый год, около 17% были связаны с курением.

Данное правонарушение наказывается штрафом в размере от 1000 до 5000 долларов.

Помимо окурков, важными причинами пожаров в лесах Квебека остаются костры, мангалы для приготовления пищи и сжигание мусора.