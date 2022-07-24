Фильм тюменки о раке победил на фестивале в Канаде

Марию Миць и ее картину «Фильм про рак, в котором никто не плачет» посчитали лучшей на недавнем кинофестивале “Yes! Let’s Make a Movie Film Festival ” , завершившемся в Канаде. Картина успела объехать несколько онлайн-показов в англоязычных странах и получить высокую оценку критиков.

Марию Миць и ее картину «Фильм про рак, в котором никто не плачет» посчитали лучшей на недавнем кинофестивале, завершившемся в Канаде. Картина успела объехать несколько онлайн-показов в англоязычных странах и получить высокую оценку критиков.

Сюжет фильма рассказывает историю лечения главной героини, которой в 2019 году поставили диагноз «рак груди второй стадии с генной мутацией». Главная задумка авторов – показать, как можно пережить такое потрясение и не увязнуть в страхе за свою жизнь, а продолжать творить и осуществлять свои мечты.

По словам Марии, в интернете есть платформа FilmFreeway.com, где собраны фестивали со всего мира. Именно там она выложила свою кинокартину, которая попала на фестиваль. Изначально Мария рассчитывала получить награду в номинации «Лучший документальный фильм», но финальные результаты оказались гораздо выше. Женщину признали лучшим режиссером.

Второй целью фильма было показать в фигуре врача человека со своими страхами, увлечениями и интересами для того, чтобы приблизить к нему пациента. Ведь есть такое противостояние, хотя врач и пациент на одной стороне, они вместе стараются выйти из ситуации и победить диагноз.