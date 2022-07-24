Что думают брокеры о повышении ставок?

По мере того, как на канадском рынке жилья и ипотеки продолжается спад, ипотечные брокеры меняют свой подход и находят новые способы ведения бизнеса после нестабильности последних двух лет.

По мере того, как на канадском рынке жилья и ипотеки продолжается спад, ипотечные брокеры меняют свой подход и находят новые способы ведения бизнеса после нестабильности последних двух лет.

Когда бум на рынке пандемии был в самом разгаре, многие брокеры увидели рекордный объем сделок как по покупке, так и по рефинансированию, поскольку канадцы изо всех сил пытались извлечь выгоду из рекордно низких процентных ставок и возможности во многих случаях работать из любой точки мира.

Эти сниженные ставки в настоящее время значительно выросли с момента пика активности на рынке жилья, и по мере того, как по всей Канаде начинает устанавливаться нормальная обстановка, продажи и цены на жилье также начинают заметно снижаться.

Это не значит, что надвигается катастрофа. Действительно, как цены, так и активность остаются повышенными по историческим меркам и по сравнению с рынком жилья до пандемии.

Дэвид Кларк, владелец базирующейся в Новой Шотландии Clarke Mortgage Group TMG, рассказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что он ориентировался в текущей ситуации, связываясь с как можно большим количеством людей и клиентов, применяя более активный подход, чем требовалось на различных этапах последних двух лет.

“Более или менее то, что я делал для привлечения большего количества потенциальных клиентов, – это просто пытался охватить как можно больше людей”, – сказал он. “Я нахожу, что это всегда было больше похоже на игру чисел – чем больше людей меня знают, тем больше я могу помочь”.

В Новой Шотландии базовая цена MLS в июне 2022 года выросла на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и составила 417 300 долларов, что свидетельствует о высокой доступности рынка недвижимости провинции по сравнению с другими, более дорогими рынками в Канаде.

Тем не менее, хотя более прохладный рынок можно рассматривать как возможность для тех покупателей, которые ранее были на периферии, наконец-то приобрести недвижимость, Кларк сказал, что повышение ставок сыграло значительную роль в снижении интереса к покупке по всем направлениям.

“В Новой Шотландии казалось, что цены могут резко упасть, но на самом деле это произошло не слишком часто, поскольку ставки выросли, а вместе с ними и дополнительная квалификационная ставка”, – сказал он. “Это немного снижает покупательную способность.

“По крайней мере, в Новой Шотландии наши цены оставались довольно стабильными, но затем покупательная способность снизилась, и люди передумали. Так что я не знаю, была ли это возможность для людей, делающих свои первые шаги на рынке недвижимости”.

Неудивительно, что клиенты, у которых есть ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой, внимательно следят за траекторией процентных ставок Банка Канады, поскольку платежи этих ипотечных держателей во многих случаях существенно увеличились с начала года.

Тем не менее, в то время как многие клиенты с переменной ставкой, возможно, обдумывают переход на фиксированный вариант, Кларк сказал, что большинство из них все еще отговариваются от этой перспективы из-за спреда между ними, который остается высоким.

“Особенно нервничают те, у кого ипотека с переменной процентной ставкой, и они не совсем уверены, что делать, хотят ли они закрепиться или нет”, – сказал он. “Но существует такая разительная разница между переменной ставкой и фиксированной ставкой, поэтому клиенту трудно решиться на скачок, чтобы сделать ставку на 2% выше”.

По словам Кларка, некоторые клиенты, которые думают о фиксации, “шокированы”, когда им сообщают, какой будет фиксированная ставка, хотя он обязательно рассказывает им о практических последствиях повышения переменных ставок и о том, что они на самом деле означают, что обычно оказывается полезным.

“Когда мы говорим об этом, я показываю им цифры – что на самом деле означает, что ставка повышается на 0,5%”, – сказал он. “Это никогда не бывает так много, как они думают. Так что математика этого обычно делает его менее пугающим, чем концепция ”.

Действительно, Кларк сказал, что для ипотечной отрасли остаются значительные возможности, даже несмотря на недавнее охлаждение, поскольку клиенты продолжают нуждаться в финансировании – будь то для покупок или рефинансирования.

“На самом деле не имеет значения, что происходит – люди все еще хотят построить дом или купить дом, или хотят обновления”, – сказал он. “Таким образом, рынок жилья никогда не исчезнет, а рынок ипотеки никогда не исчезнет”.

Facebook I Instagram I Linkedin