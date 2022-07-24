Итоги недели 18-24 июля 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершилась третья неделя июля. Какой она была? Богатой и разнообразной на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

Турбина, из-за отсутствия которой была сокращена подача газа по «Северному потоку» перед его остановкой на профилактические работы, погружена на самолет и отправлена в Германию из Монреаля. Канадское правительство разъяснило порядок прохождения тестирования на Ковид при прибытии в Канаду Как известно, со вторника, 19 июля, вводится выборочное тестирование для всех пассажиров, которые прибывают в Канаду воздушным или морским транспортом. Министерство здравоохранения Канады отзывает сигареты Player’s, Player’s Smooth и Player’s Original обычного размера, которые продаются в упаковках по 20 и 25 штук. Курильщикам рекомендуется немедленно прекратить использование отозванной продукции и связаться с Imperial Tobacco Canada Limited, чтобы обменять продукцию “на более безопасную”. Мужчина, зверски избивший в марте девочку в Монреале, признан неподсудным и не будет приговорён к тюремному заключению. Долларама повышает цены. Но стремится следить за конкурентами и повышать цены чуть меньше. Хотя не всегда получается. В среду, 19 июля была официально открыта переделанная станция метро Mont-Royal В первую очередь, для удобства пожилых пассажиров, инвалидов и пассажиров с колясками и тяжёлыми вещами добавлены два лифта и, таким образом, станция стала двадцатой станцией монреальского метро, оборудованной лифтами На станции добавлены экскалаторы, которые выводят пассажиропоток на площадь Gérald-Godin. Годовой уровень инфляции в Канаде вырос до 8,1% в июне. Этому способствовал рост цен на топливо, которые выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило Статистическое управление Канады в среду . Авария с участием двух школьных автобусов, в которых находились 90 детей и вожатыхе лагеря, произошла в среду утром на шоссе 15 недалеко от пригорода Монреаля Буабриан. Квебек всеми силами борется с седьмой волной COVID-19. С пятницы провинция собирается вернуть бонусы для медицинских работников, которые работают сверхурочно. Этот шаг призван сделать работу в сети общественного здравоохранения более привлекательной в условиях нехватки кадров. В соответствии с новой мерой, медики, работающие сверхурочно, будут получать двойную заработную плату. Федеральное правительство планирует выделить 1 миллион долларов общественным организациям по всей стране для предоставления геям и бисексуальным мужчинам информации об обезьяньей оспе и борьбы с распространением этой болезни. Общественная организация REZO в Монреале получит 150 000 долларов на поддержку местных и провинциальных усилий по работе с населением.

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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