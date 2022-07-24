Освобождён Алексей Вдовин, опасный преступник

Юстиция пошла навстречу Алексею Вдовину, опасному преступнику. Он освобождён досрочно, хотя никто за него не просил и он на самом деле опасен

Преступник признан крайне опасным для окруждающих. Тем не менее, он только что освобождён условно. Но не будем волноваться, его обязали хорошо себя вести.

Житель Монреаля Алексей Вдовин, отбывавший длительный срок наказания за торговлю оружием, освобождён из заключения после пяти лет тюрьмы. Он был приговорен к 10 годам заключения в 2018 году.

Вдовин заказывал по Интернету, пользуясь “тёмной сетью”, запасные части для автоматического оружия, изготавливал автоматы и продавал их преступникам. Судя по сообщениям, он специализировался на АК-47, а при задержании умельца у него в доме были обнаружены до тысячи автоматов в собранном или полусобранном виде! Кроме того, у него были найдены 200 глушителей и большой запас патронов и магазинов для них.

В мае этого года Комиссия по условно-досрочному освобождению (Commission des libérations conditionnelles du Canada) отказала осуждённому в праве на освобождение. В решении Комиссии говорится, что Алексей Вдовин остаётся в уверенности, что торговля оружием не является незаконным деянием, оценка поведения Вдовина во время заключения показывает, что он не изменился и не собирается меняться. Он агрессивен, уверен в своём праве вершить суд над окружающими, всегда стремится подчинить их себе, уверен, что все должны его бояться, а непокорные должны быть наказаны. Причём он не ограничивался угрозами в адрес сокамерников, а регулярно проявлял агрессию в отношении и тюремного персонала. Его не заботит, как и против кого будет использовано оружие, которое он продаёт. Более того, в ноябре 2021 года Вдовин получил дополнительный год заключения в связи с угрозами убить другого заключенного, который, после неоднократных угроз и явного намерения Вдовина осуществить задуманное (по мнению потенциальной жертвы), решил пожаловаться на угрозы. В ходе расследования выяснилось, что Вдовин постоянно ходил с бритвой и угрожал многим заключенным, заставляя их выполнять его прихоти.

Вдовин уверен, согласно заключению Комиссии, что он стал жертвой заговора, а всё, что он делал, идёт на благо обществу. За пять лет заключения в поведении Вдовина не замечено никаких изменений в положительную сторону, он остаётся крайне опасным для общества и может причинить серьёзный вред окружающим.

Тем не менее, несмотря на крайне отрицательные “рекомендации” Комиссии, персонала тюрьмы и психологов, несмотря на то, что никто за него не вступился и не призвал проявить “гуманность” к закоренелому преступнику. Тем не менее, Управление по отбытию наказаний приняло решение об освобождении Алексея Вдовина. Правда, ему запрещено общаться с преступниками, покупать оружие, угрожать соседям и вообще людям, он должен соблюдать комендантский час и будет обязан пройти курс психотерапии и научиться управлять гневом и держать себя в руках.

Нет никаких сомнений в том, что несчастная жертва судебной системы и заговора станет на путь исправления, и начнёт продавать оружие лишь законопослушным гражданам.

Неисповедимы пути канадского правосудия…

Читаем: