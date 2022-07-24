Освобождён Алексей Вдовин, опасный преступник

Юстиция пошла навстречу Алексею Вдовину, опасному преступнику. Он освобождён досрочно, хотя никто за него не просил и он на самом деле опасен
Житель Монреаля Алексей Вдовин, отбывавший длительный срок наказания за торговлю оружием, освобождён из заключения после пяти лет тюрьмы. Он был приговорен к 10 годам заключения в 2018 году.
Вдовин заказывал по Интернету, пользуясь “тёмной сетью”, запасные части для автоматического оружия, изготавливал автоматы и продавал их преступникам. Судя по сообщениям, он специализировался на АК-47, а при задержании умельца у него в доме были обнаружены до тысячи автоматов в собранном или полусобранном виде! Кроме того, у него были найдены 200 глушителей и большой запас патронов и магазинов для них.
В мае этого года Комиссия по условно-досрочному освобождению (Commission des libérations conditionnelles du Canada) отказала осуждённому в праве на освобождение. В решении Комиссии говорится, что Алексей Вдовин остаётся в уверенности, что торговля оружием не является незаконным деянием, оценка поведения Вдовина во время заключения показывает, что он не изменился и не собирается меняться. Он агрессивен, уверен в своём праве вершить суд над окружающими, всегда стремится подчинить их себе, уверен, что все должны его бояться, а непокорные должны быть наказаны. Причём он не ограничивался угрозами в адрес сокамерников, а регулярно проявлял агрессию в отношении и тюремного персонала. Его не заботит, как и против кого будет использовано оружие, которое он продаёт. Более того, в ноябре 2021 года Вдовин получил дополнительный год заключения в связи с угрозами убить другого заключенного, который, после неоднократных угроз и явного намерения Вдовина осуществить задуманное (по мнению потенциальной жертвы), решил пожаловаться на угрозы. В ходе расследования выяснилось, что Вдовин постоянно ходил с бритвой и угрожал многим заключенным, заставляя их выполнять его прихоти.
Вдовин уверен, согласно заключению Комиссии, что он стал жертвой заговора, а всё, что он делал, идёт на благо обществу. За пять лет заключения в поведении Вдовина не замечено никаких изменений в положительную сторону, он остаётся крайне опасным для общества и может причинить серьёзный вред окружающим.
Тем не менее, несмотря на крайне отрицательные “рекомендации” Комиссии, персонала тюрьмы и психологов, несмотря на то, что никто за него не вступился и не призвал проявить “гуманность” к закоренелому преступнику. Тем не менее, Управление по отбытию наказаний приняло решение об освобождении Алексея Вдовина. Правда, ему запрещено общаться с преступниками, покупать оружие, угрожать соседям и вообще людям, он должен соблюдать комендантский час и будет обязан пройти курс психотерапии и научиться управлять гневом и держать себя в руках.
Нет никаких сомнений в том, что несчастная жертва судебной системы и заговора станет на путь исправления, и начнёт продавать оружие лишь законопослушным гражданам.
Неисповедимы пути канадского правосудия…
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