Теория заговора и её основы

Почему люди так любят создавать теории заговора? Почему общество так привержено конспирологии?

Почему мы так любим теории заговора (конспирология)? Ответ на этот вопрос есть.

Почему так популярны книги, статьи, телепередачи, фильмы об НЛО, пришельцах, древних цивилизациях, сионских мудрецах, всемирном правительстве, секретных планаха Рейгана по использованию звезды Бетельгейзе в военных целях, базах нацистов в Антарктиде, гибели Кеннеди от руки пришельцев из прошлого, происках Ротшильда в Федеральной резервной системе, коварных планах НАТО поставить подземную военную базу под Хабаровском, грядущем перевёртывании планеты Земля с ног на голову (вследствие чего реки потекут вспять, Москву зальёт, а Госдеп будет потирать руки от удовольствия), неполётах американцев на Луну, уходе Ленина в монастырь, ясновидящих девицах, родившихся без головы, но с мозгом на левой ягодице и ртом, проповедующим истину, на правой… Список очаровательных теорий бесконечен.

Откуда в нас такая пламенная любовь ко всей этой фантасмагории, где кусочки фактов захламляются кучами изысканной лжи и любовно вышитыми кружевами подтасовки? Почему эти телепередачи собирают рекордную аудиторию, а ролики ю-тюба на тему бумажного американского доллара, который, если его правильно изогнуть, покажет развал России, смотрят миллионы человек?

Да всё просто. У нас эта вечная любовь заложена в генах памяти. Представьте себе первобытных охотников. Пошли те на мамонта. Неудачно получилось. Зверь осерчал, потоптал пару воинов до смерти, ещё двоих серьезно поранил. Раненых дотащили до пещеры. Там шаман над обоими поколдовал. Один из раненых, практичный скептик, шаману не верил, и помер. Падкий на сенсационную магию второй охотник вылечился! Почему? Потому что уверовал в пассы шамана, потому что организм получил психологическую поддержку в борьбе за жизнь, потому, что вера окрыляла и заставляла терпеть и бороться.

И так было всегда, во все времена, в любых ситуациях. Уже почти в наше время недоверчивые скептики ухмылялись в ответ на проповеди очередного мессии, осмеливались спорить с властью и погибали на костре, да и просто подвергались остракизму и не давали потомства. А легковерные дяденьки и тёти выживали.

То же самое относится и современным обществам – страна, где многие годы царила диктатура, вырезала, изгнала, изолировала скептиков и думающих людей. Выплыли самые лекговерные из легковерных. Те, которых легче всего заставить уверовать.

Вот и имеем в остатке веру в теорию заговора. И ничем эту веру не прошибешь. Ни фактами, ни тыканьем в документы, ни подробными анализами. У верующего в конспирологию всегда найдётся замечательный ответ на всё. Парейдолия, она неизбывна. Но как наживаются на этой вере умные люди, это да, этому позавидовать можно. Чаще всего эти умники не порядочны, но деньги не пахнут, о чём речь. А несчастные верующие в теории заговоров даже не понимают, как их дурят в меркантильных целях. Впрочем, им же самим лучше, что они не понимают, они уверены в познании истины и в том, что неверующие в теории заговора “в рай не попадут”.