Разрушенные дома и поваленные деревья: рядом с Монреалем прошёлся торнадо

Неделей ранее сильный шквал обрушился на Альберту.

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC) сообщило, что в субботу вечером около 18:10 в районе Лаврентия образовался торнадо, обрушившийся на муниципалитет Сен-Адольф-д’Говард.

Торнадо обрушился на городок в часе к северу от Монреаля. Стихия разрушила несколько домов, выкорчевала деревья и разбросала обломки.

Ведомство сообщило, что торнадо длился около 15 минут и двигался от Сен-Адольф-д’Говард к Сент-Агат-де-Мон.

В это же время по всей провинции от региона Оттавы до Северного побережья зарегистрировано несколько сильных гроз.

Муниципалитет Сент-Адольф-д’Овард советует жителям региона пока воздержаться от поездок.

Полиция сообщила в воскресенье, что люди не пострадали.

В то же время Hydro Quebec сообщил о серьезном отключении электроэнергии в этом районе, затронувшем 3537 домов. Компания заявила, что восстановит электроснабжение в течение двух-трёх дней.