В службу 911 можно будет дозвониться даже в случае сбоя в работе мобильной сети

Главное, что спасатели были готовы вам помочь.

Компания Rogers Communications Inc. заявила в воскресенье, что добилась прогресса в формальном соглашении между операторами связи об автоматическом переключении вызовов 911 на сети друг друга — даже в случае сбоя в сети любого оператора.

“Я считаю, что это единственный ответственный путь вперед. Я лично привержен тому, чтобы сделать его доступным для всех канадцев”, – заявил главный исполнительный директор Роджерс Тони Стафьери вскоре после глобального сбоя в работе сети.

Он добавил, что компания физически разделяет беспроводные и интернет-услуги, создав “постоянно активную” сеть. Она будет гарантировать, что у клиентов больше не будет сбоев как в сотовой связи, так и в интернет-сервисах.

Роджерс также сообщил, что инвестирует 10 миллиардов долларов в течение следующих трех лет в искусственный интеллект, а также в дополнительные испытания и надзор.

Напомним, в начале месяца 10 миллионов абонентов беспроводной связи и 2,25 миллиона розничных интернет-пользователей остались без связи и возможности расчета картой из-за сбоя, который длился почти 19 часов. Также клиенты остались без возможности вызвать службу экстренной помощи 911.