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Новости Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий В службу 911 можно будет дозвониться даже в случае сбоя в работе мобильной сети

В службу 911 можно будет дозвониться даже в случае сбоя в работе мобильной сети

Olga Fedak Июл 24, 2022 Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 54 Просмотров

Главное, что спасатели были готовы вам помочь.

Компания Rogers Communications Inc. заявила в воскресенье, что добилась прогресса в формальном соглашении между операторами связи об автоматическом переключении вызовов 911 на сети друг друга — даже в случае сбоя в сети любого оператора.

“Я считаю, что это единственный ответственный путь вперед. Я лично привержен тому, чтобы сделать его доступным для всех канадцев”, – заявил главный исполнительный директор Роджерс Тони Стафьери вскоре после глобального сбоя в работе сети.

Он добавил, что компания физически разделяет беспроводные и интернет-услуги, создав “постоянно активную” сеть. Она будет гарантировать, что у клиентов больше не будет сбоев как в сотовой связи, так и в интернет-сервисах.

Роджерс также сообщил, что инвестирует 10 миллиардов долларов в течение следующих трех лет в искусственный интеллект, а также в дополнительные испытания и надзор.

Напомним, в начале месяца 10 миллионов абонентов беспроводной связи и 2,25 миллиона розничных интернет-пользователей остались без связи и возможности расчета картой из-за сбоя, который длился почти 19 часов. Также клиенты остались без возможности вызвать службу экстренной помощи 911.

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