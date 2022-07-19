Канадская семья не дождалась помощи, когда в их дом влез медведь

Получить медпомощь также проблематично.

Манитобская семья Девуоне проснулась в понедельник утром из-за звука развиваемого стекла. Поняв, что в доме медведь, восемь человек (из них четверо детей) забаррикадировались в спальне. Одна из девушек позвонила в 911.

Однако вместо помощи семья получила телефонный пинг-понг. Их перебрасывали между диспетчерской службой 911, полицией и линией поддержки службы Сохранения дикой природы Манитобы при местном Министерстве окружающей среды.

Защитники диких животных сонным голосом ответили, что они ничем помочь не могут и что спасателей у них нет. Оператор посоветовал “немедленно повесить трубку” и обратиться в 911.

В конце концов полиция сообщила, что отправляет офицеров, однако призналась, что понятия не имеет, что они будут делать по прибытию.

Полиция приехала на место спустя час после первого звонка семьи. Медведь к тому времени ушел по своим делам. Семья не пострадала.

Крис Бенсон из Федерации дикой природы Манитобы сказал, что нападения черных медведей “невероятно редки” в Манитобе, несмотря на здоровую популяцию этого вида в провинции.

Он добавил, что медведя в доме интересовала еда, а не люди.

“Медведи ориентированы на еду. Они хотят накопить жир на зиму, вырастить своих детенышей и обеспечить их молоком”, — объяснил зоозащитник.

Он рекомендует поддерживать чистоту в домах и кемпингах и регулярно выносить мусор, поскольку медведей привлекает запах человеческой еды.

Полиция” обрадовала” семью Девуоне, что медведь, скорее всего, вернётся. Учитывая, что сотрудники службы охраны природы не дежурят круглосуточно, велика вероятность того, что семья снова остаётся без помощи.