Все кандидаты в премьер-министры Британии пообещали бороться за климат

Свое намерение придерживаться цели достижения к 2050 году «нулевых» выбросов углекислого газа подтвердили все пять оставшихся кандидатов в премьер-министры Великобритании, 18 июля пишет The Independent.

Об этом они объявили на дебатах, организованных Консервативной экологической сетью (CEN). Ранее обязательства на себя приняли четыре кандидата, за исключением бывшей замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. Ранее она характеризовала политику снижения выбросов как «одностороннее экономическое разоружение».

В ходе дебатов, которые вел президент COP26 Алок Шарма, министр иностранных дел Лиз Трасс к тому же пообещала, если ее изберут, возглавить британскую делегацию на конференции COP15 по биоразнообразию, которая должна пройти в Монреале в декабре.

Напомним, после решения об отставке нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона свои кандидатуры на этот пост выставили ряд видных членов Консервативной партии Великобритании. После двух туров выборов их осталось пятеро: бывший министр финансов Риши Сунак, бывший министр обороны Пенни Мордонн, министр иностранных дел Лиз Трасс, Кеми Баденок и депутат парламента Том Тугендхат.