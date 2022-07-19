Больница в США решила не оплачивать ЛГБТ-работниками лечение бесплодия

Политику покрытия затрат на лечение бесплодия только для работников, состоящих в разнополых браках, приняла компания OSF HealthCare, сообщает 18 июля газета The Hill.

OSF HealthCare — это католическая больничная система, включающая 15 больниц и еще 132 медицинских учреждения в штатах Иллинойс и Мичиган. В этой системе медучреждений работает свыше 24 тысяч человек

Компания OSF HealthCare изменила описание своей политики лечения бесплодия и начала прямо говорить о разнополых парах во внутренних документах. Это означает, что сотрудники, состоящие в однополых браках, не могут рассчитывать на покрытие их расходов на обзаведение ребенком.

Газета сообщает, что такая политика может быть незаконной в соответствии с федеральными законами, запрещающими дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

Газета также предполагает, что эти намерения католических больниц могут противоречить делу Верховного суда США 2020 года Босток против округа Клейтон, в котором постановлено, что работодатель не может дискриминировать человека на основании его сексуальной ориентации, поскольку это нарушит Раздел VII Закона о гражданских правах 1964 года.

OSF HealthCare принадлежит Сестрам Третьего Ордена Святого Франциска, римско-католической организации в Пеории, штат Иллинойс.

Дискриминация однополых пар и членов сообщества ЛГБТК, стремящихся воспитывать детей, является предметом многих идущих в США тяжб относительно ущемления прав однополых семей. Так, в 2021 году на медицинскую страховую компанию Aetna был подан коллективный иск за то, что она предположительно вынуждает однополые пары платить из своего кармана за «лечение бесплодия» больше, чем пары противоположного пола.

Байден и федеральное правительство США предприняло шаги, чтобы запретить дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества, в том в июне 2022 года Байден подписал исполнительный указ, расширяющий меры защиты ЛГБТ в рамках федеральных программ.

В августе 2021 года Служба гражданства и иммиграции США обновила свою политику и теперь в США дети, рожденные с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, считаются рожденными в браке. Это касается в том числе суррогатного материнства для однополых пар.