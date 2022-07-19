Турбина для «Северного потока» отправлена в Германию из Монреаля

[Турбина, из-за отсутствия которой была сокращена подача газа по «Северному потоку» перед его остановкой на профилактические работы, погружена на самолет и отправлена в Германию из Монреаля. /box]

Об этом 17 июля оповещают на сайте Siemens Energy.

Поскольку турбина в Германию доставляется по воздуху, то она прибудет на место уже 18 июля, откуда по суше и паромом будет доставлена в Россию, что может произойти около 24 июля, если не возникнет проблем на таможне. Еще несколько дней займет ее установка и наладка работы трубопровода. Ранее считалось, что турбина может прибыть не ранее начала августа.

«Таким образом, с учетом необходимого времени установки турбины на компрессорной станции «Портовая», газоперекачивающий агрегат должен быть готов нагнетать газ в „Северный поток“ в начале августа», — сообщает в свою очередь «Коммерсант».

Напомним, турбина компании Siemens была направлена на ремонт в Канаду, власти которой сочли, что она подпадает под пакет антироссийских санкций и отказались ее возвращать.

После того как 16 июня «Газпром» снизил уровень поставок по трубопроводу «Северный поток» до 40% от номинальной мощности, объяснив это отсутствием турбины, власти Германии начали уговаривать Канаду турбину вернуть.

В частности, Германия предложила Канаде отдать турбину Германии, а не России. Тем самым Канада ничем не нарушает санкции. В результате переговоров с Германией, Канада не только отдала эту турбину, но и выдала до 31 декабря 2024 года лицензию для ремонта, обслуживания и транспортировки еще пяти турбин «Газпрома».