Недвижимость: продажи жилья продолжают снижаться

Лихорадка переезда, которая затронула многих жителей Квебека в начале пандемии, постепенно ослабевает

Лихорадка переезда, которая затронула многих жителей Квебека в начале пандемии, постепенно ослабевает, и в Сагене-Лак-Сен-Жан ситуация также аналогичная, как и по всей стране. А именно: второй квартал подряд наблюдается снижение продаж недвижимости.

С апреля по июнь количество проданных домов сократилось на 22% после того, как 2021 год был очень активным, сообщает Профессиональная ассоциация брокеров недвижимости Квебека (APCIQ).

Следует также отметить, что на рынке было почти в три раза меньше жилых домов (-30 %). Действительно, за последние три месяца 371 плакат «на продажу ” был вывешен перед жилыми участками, в то время как было реализовано 399 продаж.

Для APCIQ это процесс перебалансировки, «который наблюдается в нескольких провинциях Канады, в частности в Онтарио и Британской Колумбии». Таким образом, деятельность остается устойчивой, но более ограниченной.

Снижение особенно заметно в Альме, где сделки с недвижимостью упали на 40 %. Для города Сагене снижение составило 30 % в Жонкьере, 20 % в Ла-Бе и 6 % в Чикутими.

К величайшему разочарованию покупателей, цены на жилье не соответствовали нисходящей кривой продаж. Таким образом, они выросли на 24% в La Baie, на 23% на северном берегу Шикутими, на 15% на южном берегу и на 4 % в Соль-Жонкьери.

Средняя стоимость домов на одну семью колеблется от 229 000 долларов (Жонкьер) до 281 000 долларо (Шикутими). Напомним, что медианная стоимость разделяет все транзакции на две равные части. Таким образом, 50% из них ниже, а 50% выше.

Таким образом, средний показатель по столичному району Сагене составляет 248 500 долларов, что на 17 000 долларов больше, чем в первом квартале. Покупатели также должны предвидеть, что они будут платить больше за квартиру или дом, чем ими планировалось. Сроки продажи продолжали сокращаться и составили в среднем 35 дней.

В понедельник канадская ипотечная и жилищная компания (SCHL) дала покупателям некоторую надежду, заявив, что цены на жилье в стране могут снизиться на 5% в 2023 году.

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