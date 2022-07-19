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Канадские климатологи: жара еще впереди

Olga Fedak Июл 18, 2022 Новости Канады, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 63 Просмотров

Из-за высокой температуры в Лондоне не работал аэропорт.

Старший климатолог Министерства окружающей среды Канады Дэйв Филлипс уверяет, что “самая теплая часть лета еще впереди”. Метеорологи уверены, что “июль и август будут теплее, чем обычно”.

Несмотря на то, что по пронозам в некоторых частях страны “температура может снизиться”, Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждения о жаре для больших участков Манитобы. При этом температура с учетом влажности в Виннипеге достигла 40 градусов по Цельсию в воскресенье днем.

Предупреждения о жаре также были выпущены в Реджайне и по всему северному Онтарио. На прошлой неделе аналогичные предупреждения были в Калгари.

Северная Манитоба, центральный и северный Саскачеван, а также север Онтарио страдают от лесных пожаров. Кроме того горит Юкон – территория позвала на помощь спасателей ил Британской Колумбии. Сама же Британская Колумбия тоже в огне – в городке Литтон, который полностью сгорел год назад, снова крупный пожар.

Анализируя ситуацию с погодой Филлипс добавил, что “в моем деле мы не прогнозируем рекорды, но это то, что мы видим сегодня”.

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