Рекордно жаркие температуры в Европе приводят к неожиданным казусам, не говоря уже о серьёзнейших проблемах с урожаем и другими сложностями, вызываемыми засухой

Жара вызывает серьёзные последствия в европейских странах.

В Риме, например, некоторые жители решили купаться в исторических римских фонтанах, несмотря на то, что бултыхаться в них категорически запрещено. Четыре месяца назад группа голландских туристов была оштрафована за то, что туристы залезли в фонтан Треви. Каждый из них получил штраф в 1000 евро. Но нынешним римлянам такие наказания нипочём.

Вечером в субботу, 16 июля, сорокалетний житель города окунулся в том же фонтане, отказался вылезти я и был насильно вытащен из фонтана полицейскими. Ему тут же был выписан административный штраф в размере 200 евро и ему было запрещено приближаться к фонтану. Тем не менее, через несколько часов тот же герой вновь нырнул в тут же фонтан и вновь был насильно вытащен оттуда, после чему ему тут же выписали новый штраф.

В Великобритании же ситуация не столь анекдотична – жара привела к закрытию аэропорта Luton, взлётно-посадочная полоса которого построена из материала, который начинается размягчаться при достижении температуры в. Такие температуры в регионе никто никогда не видел, посему и использовали именно эти добавки к покрытию. Теперь же из-за исторического рекорда жары аэропорт пришлось временно закрыть.

В Великобритании закрыли школы и отменили ряд поездов из-за невиданных температур. Причём, согласно прогнозам, по всей Европе ожидается усиление жары.

Жара приводит к сильнейшим пожарам на всём континента, причем из ряда районов Франции были эвакуированы десятки тысяч жителей, такая же ситуация в Испании и Португалии.