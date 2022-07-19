Первый в Канаде: под Монреалем открылся магазин IKEA в новом формате

В Буабриане на северном берегу открылась новая мини-ИКЕА. Тут нет фирменного “лабиринта”, любимых фрикаделек и даже нельзя купить плюшевую акулу. Однако это место для тех, кто хочет заказать недорогую качественную скандинавскую мебель для своей комнаты или кухни без лишних отвлекающих факторов.

По всему миру открыто уже более 30 “пунктов планирования и заказа” IKEA, но магазин под Монреалем первый в Канаде. В этом году планируется открыть еще несколько таких же в разных городах страны.

В магазине представлены демонстрационные кухни, спальни и другие жилые помещения, но это всего лишь примеры того, что вы можете организовать в своем собственном доме с помощью эксперта IKEA.

В магазине можно только оформить заказ – вы не можете забрать свои покупки сразу же. Ваша мебель будет доставлена прямо к вам домой или пункт выдачи заказов.

Услуги планирования в магазине Буабриане предоставляются по предварительной записи.

Время работы магазина: