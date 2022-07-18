Выступает по мальчикам: бывший лидер Партии Квебека осуждён за сексуальное домогательство

Тем временем жительница Квебека готовится к суду против дорог провинции.

Бывший глава Партии Квебека Андре Буасклер приговорен к двум годам лишения свободы за сексуальные домогательства.

56-летний Буасклер 20 июня признал себя виновным “по одному пункту обвинения в сексуальном насилии с участием другого лица и по одному пункту обвинения в сексуальном насилии”.

Инциденты произошли в январе 2014 года и ноябре 2015 года в квартире Буаклера в Монреале. В обоих участвовали мужчины в возрасте около 20 лет, с которыми Буасклер познакомился в Интернете.

После его признания вины две жертвы, личности которых защищены запретом на публикацию, заявили суду, что политик продолжает их преследовать.

Адвокат Буаклера, Мишель Массикотт, уверял, что восприятие его клиента было “значительно нарушено” лекарствами и наркотиками, которые он принимал в то время.

Он также утверждал, что его клиент прошел несколько курсов лечения после того, как ему было предъявлено обвинение. Политик также прошел около 40 случайных тестов на наркотики, “и все они были отрицательными”.

Суд приговорил Буаклера “к 18 месяцам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении первой жертвы и на шесть месяцев за сексуальное насилие в отношении второй.

В конечном итоге приговор, вынесенный в понедельник, включает два года условно, запрет на контакты с обеими жертвами, запрет на хранение и употребление любых наркотиков, включая каннабис, а также требование предоставить образец ДНК.

Андре Буасклер также будет зарегистрирован как сексуальный преступник.