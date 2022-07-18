Сроки ожидания разрешения на временную работу в Канаде бьют рекорды

Сроки ожидания рабочей визы (разрешения на временную работу в Канаде) побили все рекорды

Огромные сроки ожидания для работников, желающих приехать в Канаду на временную работу.

Несколько дней назад мы рассказали о сроках ожидания гостевой визы для поездки в Канаду, сегодня рассказываем о сроках ожидания “рабочей визы”, то есть разрешения на работу в Канаде для иностранцев, которое позволяет вьехать в страну и находиться в ней временно, работая официально.

Сегодня для граждан ряда стран сроки ожидания такого документа достигли года, а то больше. Ситуация серьёзно отражается на положении на рынке труда, соискатели и предприятия, приглашающие работников, находятся буквально в отчаянии.

Кандидаты не из всех стран ждут долгие сроки. Если проанализировать данные, которые публикует сайт министерства Иммиграции, Беженцев и Гражданства Канады, то становится очевидным, что существует огромная разница по срокам ожидания для граждан разных стран. Например, лаборатория Paraza Pharma, занимающаяся поиском более эффективных лекарств для борьбы со СПИДом, срочно нуждается в двадцати специалистах с необходимыми знаниями и достаточным опытом работы в области лечения СПИДа. Фирма пригласила этих редких специалистов на работу, но все они ждут разрешения с 2020 года. Большая часть из них должна приехать из Индии. Но из-за проволочек с решением вопроса, они так и не могут прибыть в Канаду. Дошло до того, что компания рассматривает возможность перевести свои мощности в другую страну, потому что нехватка специалистов высокого профиля приводит к финансовым потерям для лаборатории в размере не менее пяти миллионов долларов ежегодно.

Рекорды ожидания для специалистов бьют сроки кандидатов из Катара, Омана, Бахрейна, Кувейта и Объединённых арабских эмиратов. Гражданам этих стран приходится ждать до 80 недель!

С другой стороны, работники из Гватемалы или Мексики, приезжающие на сезонные работы на фермы, ждут всего лишь 2 недели, а то и меньше (любопытно, что гостевую визу гражданам этих стран приходится ждать около трёх месяцев).

В любом случае, Министерство признаёт, что сроки ожидания “рабочих виз” сегодня рекордны, хотя и количество запросов на приезд в Канаду на работу тоже рекордно.

Ситуация отражается на экономике Канады. Нехватка местных работников стала настощим бичом, единственный выход – приглашение иностранных работников, но сроки ожидания заставляют работодателей опускать руки.

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