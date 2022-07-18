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Общество Здоровье, медицина В Канаде будет введён специальный трёхзначный номер телефона для спасения самоубийц
Depression
Депрессия

В Канаде будет введён специальный трёхзначный номер телефона для спасения самоубийц

Megan Jorgensen Июл 18, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Психология Оставить комментарий 42 Просмотров

В Канаде в скором времени будет введён трёхзначный номер телефона для помощи лицам, которые могут совершить самоубийство

Канадские службы помощи лицам в глубокой депрессии смогут оказывать более эффективную поддержку.

В Канаде, как во многих других странах, растёт число лиц, впадающих в депрессию, и число тех, кто доходит до крайней степени депрессивного состояния, готов совершить самоубийство, тоже возрастает.

Многие из этих несчастных, прежде чем решиться на последнее в этой жизни действие, всё же звонят на горячую линию, существующую для помощи таким людям. Разговор с психологом может помочь, а людей часто удаётся отговорить от печального решения.

Но в Канаде не существует особенного телефона для таких звонков, такого, как, например, 911 для срочных вызовов или линии 311 для решения срочных вопросов, связанных в Монреалем.

К сожалению, многие потенциальные желающие свести счёты с жизнью не собираются искать обычный семизначный номер (да ещё с кодом города впереди). И уж почти наверняка они не хранят его в записной книжке. Если же будет действовать легко запоминающийся трёхзначный номер, то многие смогут его запомнить и быстро набрать. К тому же, набрать три цифры и не ошибиться в одной из десяти цифр обычного номера гораздо легче, особенно для таких лиц.

Многие психиатры и психологи уверены, что введение такого номера ускорит процесс обращения за помощью, да и просто позволит больным принять правильное решение и позвонить в службу помощи.

В США такой трёхзначный номер уже работает, и практика показала большую пользу от этого решения. В Канаде закон о трёхзначном номере для таких случаев был принят ещё в 2020 году, но из-за технических аспектов его, введение было отложено. Считается, что до конца этого года такой трёхзначный номер будет создан.

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