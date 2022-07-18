Детские больницы Монреаля переполнены и вынуждены отказывать пациентам

В больницах для взрослых также не хватает мест.

Детская больница Монреаля заявила, сталкивается с необычным всплеском обращений за неотложной помощью для детей всех возрастов. Такой ажиотаж обычно не наблюдается в середине июля. На выходных уровень занятости детской больницы неотложной помощи составил 192%.

Чтобы справиться с огромным количеством больных, медработники вышли в свои выходные дня и даже прервали отпуска. Но все равно больница была вынуждена отказать в обслуживании некоторым пациентам.

“Мы должны защитить нашу способность заботиться о самых больных из наших больных детей”, — доктор Роберт Барнс, заместитель директора больницы по профессиональным услугам.

Основными причинами обращений стали детские инфекции, желудочно-кишечные заболевания или обострения хронических заболеваний. Переполненное отделение неотложной помощи не принимает детей с COVID-19, хотя у многих из них при обследовании оказывается положительный результат.

“Загрузка достигла критического уровня. Мы предупреждаем общественность о том, что, если у вас нет серьезного заболевания, вас не смогут принять в ближайшие дни в отделение неотложной помощи Детской больницы Монреаля, потому что мы сосредоточили все свое внимание на самых критических состояниях и серьезных заболеваниях», — сказал Барнс.

Родителям, чьи дети не имеют неотложных состояний, рекомендуют искать другие альтернативы. Помощь можно получить у семейного врача, в клинике или на правительственной линии Info-Santé.