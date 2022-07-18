Вопросы по новому закону при покупке недвижимости

Ряд вопросов из области недвижимости, которые могут возникнуть у каждого

Вступившие в силу 10 июня 2022 новые правила запрещают двойное представительство в сфере недвижимости.

Как эти изменения повлияют на процесс покупки или продажи недвижимости в Квебеке?

-Первый закон запрещает брокеру по недвижимости представлять как покупателя, так и продавца, а второй предусматривает, что брокеры должны иметь письменное, а не устное соглашение с покупателем, чтобы представлять его интересы.

Распространяются ли новые правила на все объекты?

-Нет. Изменения в законодательстве касаются только сделок с жилой недвижимостью в зданиях, в которых не более пяти жилых помещений. Другими словами, они не распространяются на жилые дома с пятью и более квартирами, а также на коммерческий или промышленный сектор.

Что произойдет, если покупатель обнаружит, что его брокер по покупке тот же, что и у продавца?

-С того момента, как покупатель хочет дать оффер / предложение о покупке недвижимости, риэлтор должен расторгнуть договор на покупку с Покупателем и представлять Продавца. Покупатель и продавец не могут быть представлены двумя риэлторами из одной команды.

Как повлияет изменение в отношении подписания договора купли-продажи брокерских услуг?

-Закон теперь предусматривает, что брокерский договор должен быть обязательно подписан между риэлтором и покупателем, если последний желает быть «представленным». Это означает, что брокер должен иметь письменное соглашение, а не только устное, например, для ведения переговоров от имени покупателя.

«Риэлтор, у которого нет контракта с покупателем, не может утверждать, что представляет его интересы, — написано в законе. Этот риэлтор без брокерского договора фактически работает на продавца».

Другими словами, ничто не мешает вам вести дела с риэлтором в процессе покупки, имея с ним только устную договоренность. Он может направить вас к разным объектам, но имейте в виду, что тогда он будет работать ” в интересах продавцов”.

-Кто оплачивает услуги риэлтора?

В договоре на покупку между покупателем и риэлтором должна быть обозначена его комиссия за услуги. Например, если комиссия Вашего риэлтора по договору составляет 2% от стоимости покупаемой недвижимости и Продавец обязуется заплатить 2% риэлтору Покупателя, то Вы ничего не платите своему риэлтору.

Если Вы хотите купить дом напрямую от Продавца, у которого нет своего риэлтора, например с DuProprio то в этом случае Вы должны по договору с Вашим риэлтором, заплатить ему 2%.

Будут ли оплачены услуги риэлтора даже при устном соглашении?

-Да. Услуги риэлтора одинаковые, независимо от того, есть письменный договор с ним или нет.

Конкретно, если в договоре с Продавцом по продаже дома предусматривает общую комиссию в размере 4% и долю комиссии другому риэлтору в размере 2%, риэлтор покупателя может получить свои 2%, если он участвовал в сделке, даже если он не подписал договор с покупателем, а было устное соглашение между ними.

Если вы сомневаетесь в применении новых правил, вы можете позвонить на информационную линию

OACIQ ( Ассоциация риэлторов Квебека)

(450 462-9800 или 1 800 440-7).

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы