Бецпрецедентные задержки с гостевыми визами в Канаду

Сроки ожидания обычных гостевых виз для поездки в Канаду достигли нескольких месяцев. Ждать пять месяцев – это нормально

Ждать гостевые визы приходится несколько месяцев. Запасайтесь терпением, если хотите пригласить родственников в гости.

Мало напастей? Положение в аэропортах потихоньку налаживается, паспорта выдают чуть быстрее, чем пару недель назад, маски пока вернуть не попросили, так облегчённо выдохнули? Рановато!

Одним словом, если хотите кого-то пригласить в гости в Канаду, полюбоваться Старым Квебеком или, скажем, Ниагарой, а то и просто навестить детей и внуков, то учтите – сроки ожидания обычных гостевых виз достигают пяти месяцев. Разумеется, кому-то может повезти, и визу выдадут раньше, тут не поймёшь, но, как правило – пять месяцев ожидания обычной гостевой визы, сегодня – это нормально.

По отдельным странам сроки ожидания могут достигать полугода и больше (как правило, более длительные сроки касаются африканских и арабских стран, где иногда соискатели ждут до двух лет обычной гостевой визы, но это исключения, а вот сроки в 150-220 дней – обычные).

Более того, по всей видимости, федеральное правительство просто отправило в мусорную корзину все заявки на посещение Канады, представленные в разгар пандемии (2020-2021 годы). Никакого возмещения сборов не было, дела просто закрыты по причине “пандемии” (а нечего было подавать просьбу о гостевой визе в период запретов на поездки).

Посему, если вашему родственнику или другу хочется посетить Канаду, но с паспортом его страны необходима виза, то запасайтесь терпением. Возможно, судьба улыбнётся, и печать в паспорт будет поставлена быстро – такое случается. Но, скорее всего, ждать придётся долгие месяцы, и невозможно понять принцип, по которому отдельные дела проходят быстро.

Всего на сегодняшний день граждане 147 стран должны получать визы, чтобы посетить Канаду. Не нужны визы жителям стран Европы, Японии, Австралии, некоторых стран Латинской Америки.

Гражданин страны, входящей в список стран, гражданам которых виза нужна, может подать заявку из другой страны – например, гражданин Африки, живущий во Франции, может подать заявление по месту пребывания, тогда срок ожидания несколько меньше, не более двух месяцев, а иногда виза выдаётся в течение десяти дней!

Но, в любом случае, готовьтесь к худшему, и если повезёт, то и отлично.