Иногда они возвращаются: Возобновляется тестирование при прилёте в Канаду. Пока выборочно

C 19 июля в международных аэропортах Канады возобновляется тестирование прилетающих пассажиров на Ковид

В связи с обострением пандемийной ситуации правительство Канады возобновляет тестирование по прилёту и не исключает возврата к другим жёстким мерам.

Итак, после непродолжительного отказа от тестирования на Ковид всех лиц, прилетающих в Канаду, которое было заменено на выборочное тестирование, а затем, 11 июня этого года, отменено совсем, канадское правительство приняло решение возобновить тесты. Тестирование будет возобновлено 19 июля и будет проводиться в четырёх главных международных аэропортах страны – ванкуверском, монреальском, торонтском и в Калгари. Так что без тестирования в аэропортах мы жили чуть больше месяца!

Решение принято в связи с ростом случаев заболеваний Ковидом во всём мире. Ряд стран вернулись к частичному карантину и изоляции отдельных городов, а Всемирная организация Здравоохранения призвала все страны вернуться к “полному масочному режиму”.

Первым шагом на пути к ужесточению противопандемийных мер на новом этапе в Канаде стало возвращение тестирования пассажиров в канадских аэропортах. Пока оно будет выборочным, но представители правительства не опровергают слухи о том, что может быть введено повальное тестирование, а также возобновлено требование предьявлять документы о вакцинировании при посадке в самолёт и по возвращении в Канаду.

По словам представителя властей, тестирование прибывающих будет проводиться в центрах тестирования, расположенных неподалёку от места жительства прилетевшего пассажира. Возможно, оно будет проводиться виртуально – человек должен будет сделать тест перед экраном компьютера и предьявить результат наблюдателю. В случае положительного теста, человек будет обязан провести 14 дней на самоизоляции.