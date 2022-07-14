Перебои с Твиттером утром четверга 14 июля

Пользователи Твиттера расстроены – с утра 14 июля платформа работает с перебоями, миллионы пользователей не могут подключиться

Перебои в работе Твиттера по всему миру. Но начальство обещает быстро разобраться.

Ранним утром четверга, 14 июля, изо всех стран стали поступать сообщения о недоступности Твиттера. Пользователи не могли зайти в свои аккаунты, не могли просмотреть сообщения, и видел лишь уведомление об ошибке и недоступности платформы.

В Квебеке первые жалобы были получены примерно в 7.30 утра, и ситуация до настоящего времени (на 9.30 утра) не изменилась.

По всей видимости, Твиттер столкнулся с глобальным сбоем, но всё же отдельные пользователи сообщают, что они ничего не заметили, платформа у них работает нормально. Иначе говоря, всё же “что-то работает”.

Представитель Твиттера признал наличие сложностей, но сообщил о том, что проблема будет устранена в ближайшее время. Никаких пояснений о возможных причинах сбоя он не сделал.

Всего лишь несколько дней назад свыше четверти канадцев были лишены связи, а система Интерак не работала в течение долгих часов из-за аварии в компании Роджерс.

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