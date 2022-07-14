Месяц бесплатной связи и 400 долларов компенсации: против Роджерс готовятся коллективные иски

Услуги компании связи были недоступны в пятницу и субботу.

Монреальская юридическая фирма LPC Avocat объявила в понедельник, что запросила разрешение на подачу коллективного иска против телекоммуникационной компании Роджерс.

Иск требует 200 долларов на человека на том основании, что Роджерс нарушил закон Квебека о защите прав потребителей, не предоставив “основные услуги” 8 и 9 июля.

В иске также требуются дополнительные 200 долларов на человека за утверждение Роджерс о том, что у него “самая надежная сеть в Канаде”, утверждая, что это является “ложным представлением”.

Заявителями могут быть все клиенты Rogers, Fido и Chatr Mobile, которые не обслуживались в пятницу или субботу, а также все жители Квебека, которые не могли выполнять финансовые операции, такие как платежи Interac и электронные переводы.

Параллельно с этим Дэн Келли, президент и исполнительный директор Канадской федерации независимых предприятий считает, что владельцам бизнеса следует предоставить бесплатный месяц обслуживания Роджерс, чтобы компенсировать перебои.

“В Канаде есть предприятия, которые были закрыты более 400 дней за последние два года, поэтому каждый день продаж абсолютно важен в этот период восстановления”, – аргументировал он.

На данный момент компания Роджерс готова предоставить до 5 дней бесплатного обслуживания пострадавшим клиентам. Средства будут занесены на счёт автоматически. Клиентов призывают игнорировать сообщения, в которых необходимо перейти по ссылке для получения компенсации, поскольку это скорее всего работа мошенников.