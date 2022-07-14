Подписаться на рассылку
Общество Здоровье, медицина COVID-19 Для борьбы с ковидом и не только: жителей Квебека призывают сдавать кровь

Для борьбы с ковидом и не только: жителей Квебека призывают сдавать кровь

Olga Fedak Июл 14, 2022 COVID-19, Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 34 Просмотров

Вакцинация не является противопоказанием к донорству.

Организация Hema-Quebec снова заявляет о недостаточном запасе донорской крови. Отмечается, летом всегда сложно поддерживать необходимое количество крови, однако она особенно необходима во время седьмой волны COVID-19.

“В ближайшее время Hema-Quebec необходимо собирать кровь у 500 дополнительных доноров каждую неделю, чтобы удовлетворить потребности больниц”, – говорится в заявлении.

Нужны все группы крови, однако особый спрос на первую отрицательную, и вторую положительную и отрицательную (0-, A+ и А-).

Любой, кто готов закатать рукава, может записаться на прием на веб-сайте Hema-Quebec или позвонить по телефону 1 800 343-7264 (SANG).

“В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы быть максимально гибкими, чтобы принимать доноров, которые приходят без предварительной записи, — заявляет Хема-Квебек. – Каждое пожертвование имеет значение”.

Отмечается, что одна сдача крови может спасти три жизни.

Перед прибытием в Хема-Квебек потенциальные доноры могут проверить свое право на сдачу крови в службе донорства по телефону 1 800 847-2525 или на сайте компании.

Всем, кто записывается на прием, но не может прийти, настоятельно рекомендуется отменить его заранее, чтобы его место могло быть освобождено для других.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal