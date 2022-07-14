Для борьбы с ковидом и не только: жителей Квебека призывают сдавать кровь

Вакцинация не является противопоказанием к донорству.

Организация Hema-Quebec снова заявляет о недостаточном запасе донорской крови. Отмечается, летом всегда сложно поддерживать необходимое количество крови, однако она особенно необходима во время седьмой волны COVID-19.

“В ближайшее время Hema-Quebec необходимо собирать кровь у 500 дополнительных доноров каждую неделю, чтобы удовлетворить потребности больниц”, – говорится в заявлении.

Нужны все группы крови, однако особый спрос на первую отрицательную, и вторую положительную и отрицательную (0-, A+ и А-).

Любой, кто готов закатать рукава, может записаться на прием на веб-сайте Hema-Quebec или позвонить по телефону 1 800 343-7264 (SANG).

“В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы быть максимально гибкими, чтобы принимать доноров, которые приходят без предварительной записи, — заявляет Хема-Квебек. – Каждое пожертвование имеет значение”.

Отмечается, что одна сдача крови может спасти три жизни.

Перед прибытием в Хема-Квебек потенциальные доноры могут проверить свое право на сдачу крови в службе донорства по телефону 1 800 847-2525 или на сайте компании.

Всем, кто записывается на прием, но не может прийти, настоятельно рекомендуется отменить его заранее, чтобы его место могло быть освобождено для других.