Летние концерты на Западном Острове: множество на любой вкус!

Музыка в парках Западного острова будет звучать все лето. Когда и где- в нашем анонсе!

Летние концерты под открытым небом будут проходить в музыкальном павильоне Fritz Park по адресу 20 477 Lakeshore Road по четвергам в июле и первую неделю августа в 7:30 вечера, затем по воскресеньям до конца августа в 14:00.

Город Биконсфилд ввел новый праздничный формат для своих трех летних концертов в парке Сентенниал (288, бульвар Биконсфилд, H9W 4A4). Концерты проходят по четвергам с 5 до 9 часов вечера.

По пятницам в Доллар-де-Ормо в 7 часов вечера в саду библиотеки DDO бесплатно проводятся музыкальные и развлекательные программы. В случае плохой погоды концерты будут проходить в Гражданском банкетном зале.

Фестиваль блюза также пройдет в парке DDO в субботу, 9 июля, с 3 до 11 часов вечера.

В этом году город Дорваль запланировал 4 бесплатных летних концерта на открытом воздухе в парке Пайн-Бич по понедельникам в 19:30 вечера.

В случае дождя или плохой погоды выступления будут перенесены в закрытое помещение общественного центра Сарто-Деснойерс.

Город Пьерфонд-Роксборо предлагает большое разнообразие концертов и музыкальных представлений в различных местах в разные даты. Следующая классификация приведена в хронологическом порядке по местоположению:

Parc de la Marina d’escale (2207, boulevard Saint-Joseph): July 20.07, from 7 to 8:15 p.m.: Ramon Chicharron

Parc Grier (17760 Rue Meloche): 24.07, 1:30 – 2 p.m.: Le Tradorchestre

Parc Cloverdale (Rue Basswood): 24.07, 3:30 – 4 p.m.: Le Tradorchestre

Cyril-W.-McDonald Park (Rue Harry-Worth): 30.07, 7 – 8:15 p.m.: Ramon Chicharron

Parc des Anciens-Combattants (155 Rue Rose): 24.07, 2:30 – 3 p.m.: Le Tradorchestre

Parc Eusèbe-Ménard (3719, boulevard Gouin Est): 8.08, 7 – 8:15 p.m: Ramon Chicharron

Parc de la Rive-Boisée (307 Chemin de la Rive-Boisée): 10.08, 7 – 8:30 p.m.: Coco Country Band

Parc Ménard – LaSalle (9640 Rue Clément): 27.08, 2 – 3 p.m.: Kattam et ses Tam-Tams

Концерт La Sinfonia de l’Ouest состоится в среду, 24 августа, в 19:30 вечера в парке Стюарт, Пуэнт-Клер. Прозвучит классическая музыка Вивальди, Моцарта, Турины, Грейга и Клода Шампани. В случае дождя представление будет перенесено в закрытое помещение Культурного центра Стюарт-Холл.

С 25 июня по 10 сентября в городе Сент-Анн-де-Бельвю каждую субботу в парке Лалонд с 5 до 8 часов вечера проходят бесплатные выступления живой музыки.