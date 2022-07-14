Глава ВОЗ призвал все страны вернуться к масочному режиму

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны вернуться к масочному режиму из-за нового всплеска COVID-19

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус 13 июля на встрече с журналистами.

Гебрейсус подчеркнул, что пандемия еще не закончилась, и мир находится только на половине пути к ее завершению. Ранее глава ВОЗ неоднократно выступал с заявлениями о том, что возможно появление нового, более смертоносного штамма COVID-19. Гебрейсус настаивает на том, что мир не готов ни к продолжению пандемии COVID-19, ни к появлению новых, более смертоносных вирусов.

«Мы должны серьезно отнестись к урокам, которые мы извлекли из этой пандемии (коронавируса), и убедиться, что мы выполняем рекомендации по подготовке мира (к пандемиям). Между прочим, мы находимся в середине пандемии. Мир не готов. Если ударит еще один вирус, начнется новая пандемия, мы все еще не будем готовы», — заявил он на конференции 20 июня.

Кроме упомянутых мер, в ВОЗ также призывают мир бороться с распространением ложной информации о коронавирусной инфекции, а также добиться вакцинации минимум 70% населения в каждой стране.

Отдельно в ВОЗ призвали не использовать сертификаты о вакцинации. Принимающим странам следует требовать также и результаты ПЦР-тестов.

«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и на медицинских работников», — приводит его слова телеканал Sky News.

Об ухудшении эпидемиологической ситуации мы писали накануне.