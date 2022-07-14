Рынок недвижимости в мегаполисе наконец успокоился

Оживление в сфере недвижимости, которое охватило Гранд-Монреаль, особенно в последние два года, похоже, действительно закончилось.

Действительно, количество доступных для продажи объектов недвижимости любого типа выросло на 15% в июне 2022 года по сравнению с тем же месяцем в 2021 году, в то время как количество сделок упало на 11 %, То, что предвещает возврат к более сбалансированному рынку между продавцами и покупателями, указывает на то, что больше всего сделок было совершенно в последнее время согласно данным, собранным профессиональной ассоциацией брокеров недвижимости Квебека (APCIQ).

«Таким образом, заметный рост числа действующих заявок приводит к небольшому увеличению времени, необходимого для завершения инвентаризации, впервые с 2015 года во всех периодах и во всех секторах региона», – подчеркнул Чарльз Брант, директор Службы анализа рынка APCIQ.

«В целом, с мая прошлого года наблюдается стабилизация цен, что свидетельствует о достижении пика рынка в Монреале, особенно в условиях, когда квалификация домохозяйств для получения ипотечного кредита становится все более сложной»,-добавил он.

Несмотря на это замедление, средняя цена на недвижимость по-прежнему растет в течение года как для домов на одну семью (570 000 $, +12 %), кондоминиумы (410 000 долларов, +12%) и комплексы от двух до пяти квартир (770 000 долларов, + 9 %).

Идя вразрез с метрополией и ее окрестностями, столица страны, со своей стороны, продолжает видеть, что недвижимость растет быстрее, чем когда-либо, несмотря на инфляцию и повышение процентных ставок.

Таким образом, на рынке столичного региона Квебека продажи в июне выросли на 3% по сравнению с прошлым годом, в то время как количество домов, доступных для продажи, было на 22% меньше.

Таким образом, июнь 2022 года стал вторым по активности с тех пор, как APCIQ собрал свои данные, после июня 2020 года.

“В то же время отмечается устойчивый рост цен по сравнению с прошлым годом. Северная окраина испытывает первые признаки стабилизации, учитывая достигнутый уровень цен», – сказал Брант.

Надо сказать, что недвижимость по-прежнему стоит гораздо дешевле в столице и ее окрестностях: средняя средняя цена за дома составляет 350 000 долларов (+12%), за квартиры-239 950 долларов (+16 %) и за плексы-387 500 долларов (0%).

«В целом, умеренный уровень переоценки в сочетании с экономическими основами и сильными рынками ограничивает потенциальные риски переоценки, особенно для плексов, обеспечивая более спокойный переход в ближайшие месяцы, чем на других рынках Квебека» которые в большей степени подвержены коррекции”, – сказал он.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы