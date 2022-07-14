Турбину для «Северного потока» отправят из Канады в Россию 15 июля

Первая отремонтированная турбина для «Северного потока» будет отправлена из Канады в Россию через Германию уже 15 июля.

Транспортировка агрегата займет до двух недель, если не возникнет проблем с логистикой. При благоприятном развитии событий турбина должна заработать в первые дни августа.

Канада предоставила Siemens Energy временную лицензию — до 31 декабря 2024 года — на ремонт, обслуживание и транспортировку оборудования для «Северного потока». Ожидается, что за время действия лицензии «Газпром» сможет отремонтировать пять газоперекачивающих агрегатов, из которых первая турбина уже отремонтирована.

Еще два агрегата с компрессорной станции «Портовая» могут быть отправлены на ремонт в ближайшее время, сообщает издание.

При этом «Газпром» заявил, что не располагает никакими документами, говорящими о возможности немецкой компании Siemens вывезти турбину для «Северного потока» из Канады. Оперативных комментариев не предоставили также в компании Siemens Energy.

Напомним, с 16 июня «Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» на 40%, объяснив это проблемами с обслуживанием газовых турбин на «Портовой». В настоящее время прокачка газа по «Северному потоку» остановлена на плановые работы — до 21 июля.