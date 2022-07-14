Обнародованы результаты первого тура выборов премьер-министра Британии

В случае преждевременной отставки премьер-министра не предусматривается проведение внеочередных всеобщих выборов.

Результаты первого голосования в конкурсе на пост премьер-министра в парламенте Великобритании объявил председатель партийного «Комитета 1922 года» сэр Грэм Брэди, 13 июля сообщает Sky News.

Кандидатам необходимо было набрать 30 голосов, чтобы пройти в следующий тур голосования. Всего фракция консерваторов в нижней палате парламента насчитывает 358 членов.

Результаты голосования депутатов-консерваторов следующие: экс-министр финансов Риши Сунак на первом месте с 88 голосами, экс-министр обороны Пенни Мордонт — на втором с 67 голосами, далее идет Лиз Трасс — 50 голосов, Кеми Баденок — 40 голосов, Том Тугендхат — 37 голосов, Суэлла Браверман — 32 голоса.

Джереми Хант и Надим Захави выбывают, поскольку они получили 18 и 25 голосов, соответственно.

По словам сэра Грэма Брэди, второе голосование состоится днем 14 июля.

Согласно действующим правилам, для того, чтобы баллотироваться, кандидаты на пост должны заручиться поддержкой восьми депутатов-однопартийцев. В этом году, учитывая высокую конкуренцию, порог размера группы поддержки подняли до двадцати человек.

После того, как все кандидаты заявили о своих правах (если кандидатов больше двух), проводится внутреннее голосование среди депутатов парламента в несколько раундов, в результате которого выбираются два претендента. В первом туре кандидаты должны набрать 5% голосов (18 человек от общего числа в 360 членов в Палате общин), во втором туре они должны набрать 10% голосов (или 36 человек), а в последующих турах выбывает кандидат, набравший наименьшее количество голосов. Сейчас это правило тоже ужесточили. Порог прохождения первого раунда голосования поднят до 30 человек. Как сказали в «Комитете 1922 года», эти меры приняты для того, чтобы быстрее отсеять непопулярных кандидатов.

Официальное заявление кандидатов пройдет во вторник 12 июля, а 13 июля состоится первый раунд голосования. Последняя пара кандидатов должна быть выбрана к вечеру 20 июля, то есть в последний день перед тем, как парламент уйдет на каникулы.

Когда останутся два кандидата, все члены Консервативной партии по всей стране, а не только депутаты, проведут общее голосование и выберут победителя. Выборы пройдут в начале сентября, сейчас называется дата 5 сентября. Для победы достаточно простого большинства голосов. Победитель по распоряжению королевы сформирует правительство.