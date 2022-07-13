В Канаде снова обнаружен новый вариант ковида

Похоже буквы закончились, в ход пошли цифры.

В Канаде выделен очередной подвариант Омикрона. Мутация коронавируса, известная как BA.2.75, впервые была обнаружена в Индии, и вскоре (в меньших масштабах) по крайней мере в 10 других странах. Среди них Австралия, Германия, Великобритания, США и – с недавних пор – Канада.

“По состоянию на 6 июля, согласно предварительному определению, в Канаде зарегистрировано 5 случаев BA.2.75, — сообщило Агентство общественного здравоохранения Канады. – Эти числа могут измениться по мере уточнения определения этой подлинии”.

Считается, что BA.2.75 очень заразен и способен уворачиваться от вакцинного и естественного иммунитета от предыдущих инфекций. Однако до сих пор неизвестно, вызывает ли он более серьезное течение болезни, чем другие варианты.

Несколько мутаций отделяют BA.2.75 от его кузенов COVID-19. Некоторые из них позволяют вирусу более эффективно связываться с клетками и избегать антител.

Новый подвариант впервые был обнаружен в мае 2022 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отслеживании подварианта ранее в этом месяце. Таким образом ВОЗ в настоящее время перечисляет BA.2.75 среди вариантов, которые “находятся под наблюдением”.

“В Европе и Америке подварианты BA.4 и BA.5 являются основной причиной заболеваний, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – В таких странах, как Индия, также была обнаружена новая подлиния BA.2.75, за которой мы следим”.

По состоянию на 12 июля примерно 74% случаев, выявленных в Канаде, относились к категории BA.5.

На прошлой неделе в Квебеке была объявлена седьмая волна COVID-19. Во вторник в провинции было подтверждено более 2000 новых случаев ковида.