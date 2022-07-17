Городок, полностью сгоревший год назад, снова в огне

Также сильный пожар бушует на юге территории Юкон.
Служба лесных пожаров Британской Колумбии сообщает, что очередной пожар вспыхнул в двух километрах к северо-западу от городка Литтон на берегу реки Фрейзер в четверг. В прошлом году пожар практически полностью уничтожил город. Федеральное правительство только в прошлом месяце выделило деньги на его восстановление.
Пожар вырос примерно до 1500 гектаров и сжег не менее полудюжины домов Литтона. В общей сложности на месте находятся четыре бригады спасателей. Еще 15 специалистов по защите конструкций и несколько вертолетов также мобилизуются, чтобы помочь локализовать пламя.
Крутые склоны вокруг городка помогают огню быстро распространятся.
Власти говорят, что причина возгорания в настоящее время неизвестна. Проводится расследование.
Министр общественной безопасности провинции Майк Фарнворт заявил в пятницу, другие населенные пункты в настоящее время не находятся на пути огня. Сообщений о пострадавших не поступало.