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Новости Новости Канады Городок, полностью сгоревший год назад, снова в огне

Городок, полностью сгоревший год назад, снова в огне

Olga Fedak Июл 16, 2022 Новости Канады, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 86 Просмотров

Также сильный пожар бушует на юге территории Юкон.

Служба лесных пожаров Британской Колумбии сообщает, что очередной пожар вспыхнул в двух километрах к северо-западу от городка Литтон на берегу реки Фрейзер в четверг. В прошлом году пожар практически полностью уничтожил город. Федеральное правительство только в прошлом месяце выделило деньги на его восстановление.

Пожар вырос примерно до 1500 гектаров и сжег не менее полудюжины домов Литтона. В общей сложности на месте находятся четыре бригады спасателей. Еще 15 специалистов по защите конструкций и несколько вертолетов также мобилизуются, чтобы помочь локализовать пламя.

Крутые склоны вокруг городка помогают огню быстро распространятся.

Власти говорят, что причина возгорания в настоящее время неизвестна. Проводится расследование.

Министр общественной безопасности провинции Майк Фарнворт заявил в пятницу, другие населенные пункты в настоящее время не находятся на пути огня. Сообщений о пострадавших не поступало.

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