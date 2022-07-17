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Новости В Мире В Греции разбился украинский грузовой самолет

В Греции разбился украинский грузовой самолет

Olga Fedak Июл 16, 2022 В Мире, Новости Квебека и Монреаля, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 101 Просмотров

Власти заявили, что грузовой самолет Антонов, эксплуатируемый украинской авиакомпанией, потерпел крушение в субботу недалеко от города Кавала на севере Греции.

Управление гражданской авиации Греции сообщает, что рейс направлялся из Сербии в Иорданию. Они не смогли подтвердить, сколько людей и какой груз был на борту. Его эксплуатировал грузовой перевозчик Meridian.

Пилот сообщил диспетчерам о проблеме с одним из двигателей самолета. Ему было предоставлено два аэропорта для аварийной посадки на выбор: Салоники и Кавала. Он выбрал Кавалу, которая была ближе. Но самолет упал примерно в 40 км к западу от аэропорта.

Местные жители сообщили, что видели огненный шар и столб дыма. Взрывы вызвали у местных жителей и некоторых греческих СМИ слухи о том, что самолет перевозил взрывчатку.

Армейские специалисты по взрывчатым веществам направлялись к месту, расположенному на сельскохозяйственных угодьях недалеко от двух деревень, которые являются частью муниципалитета Пагайо.

Территория оцеплена пожарной службой.

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